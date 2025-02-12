Баскетбол
12.02.2025, 14:32

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „ТалТех“ удивить „Калев/Крамо“ в полуфинале Кубка Эстонии по баскетболу?

 
Начало в 19:00
27 ноября „Калев/Крамо“ выиграл на выезде со счётом 109:75.
27 ноября „Калев/Крамо“ выиграл на выезде со счётом 109:75.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в спортивном зале Nord в рамках Кубка Эстонии состоится полуфинальный матч, где „Калев/Крамо“ примет „ТалТех“. Игра начнётся в 19:00, а все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.

Главный фаворит „Калев/Крамо“ уверенно обыграл в четвертьфинале Кейласкую баскетбольную школу со счётом 109:86, а „ТалТех“ одержал победу над „Виймси“ (100:81).

В этом сезоне команды уже встречались 27 ноября, и тогда „Калев/Крамо“ выиграл на выезде со счётом 109:75.

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