12.02.2025, 14:32
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „ТалТех“ удивить „Калев/Крамо“ в полуфинале Кубка Эстонии по баскетболу?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в спортивном зале Nord в рамках Кубка Эстонии состоится полуфинальный матч, где „Калев/Крамо“ примет „ТалТех“. Игра начнётся в 19:00, а все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.
Главный фаворит „Калев/Крамо“ уверенно обыграл в четвертьфинале Кейласкую баскетбольную школу со счётом 109:86, а „ТалТех“ одержал победу над „Виймси“ (100:81).
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