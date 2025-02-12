„Калев/Крамо“ разгромил „ТалТех“ и вышел в финал Кубка Эстонии по баскетболу

В начале игры „ТалТех“ уверенно выиграл первую четверть со счётом 20:18. Однако во второй четверти „Калев/Крамо“ улучшил свою игру и увеличил разрыв, уходя на перерыв с преимуществом в счете (46:37). Во второй половине встречи команда Хейко Раннулы продолжила доминировать, и после третьей четверти вела со счетом 66:52. В конечном итоге, „Калев/Крамо“ одержал победу с результатом 87:69 и обеспечил себе место в финале.