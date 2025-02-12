Это что-то новое! На полках Selver появились скандинавские бюджетные товары

„Серия товаров First Price отличается доступной ценой и надежным скандинавским качеством. Новая серия расширяет наш ассортимент в более доступном ценовом сегменте во многих категориях повседневных покупок“, — сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

В ассортименте First Price представлено 90 товаров. Основное внимание уделено продуктам с длительным сроком хранения при обычной температуре, таким как соки, паста и рис, соусы, джемы, консервированные овощи и фрукты, рыбные консервы, печенье и сладости, орехи и сухофрукты, а также специи. В ассортименте также представлены некоторые товары первой необходимости.

„Мы оценим, как клиенты воспримут эту серию товаров, и будем расширять ее ассортимент в зависимости от спроса. Потребители в Эстонии все больше ценят хорошее соотношение цены и качества у собственных торговых марок, поэтому мы уверены, что серия First Price станет здесь очень популярной“, — добавила Кристи Ломп.

Серия товаров First Price разработана в Скандинавии, а большинство продуктов изготавливается в странах Европейского союза – Дании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Польше. Кроме этого, в серию входят и товары, произведенные во Вьетнаме, США, Индонезии, Китае и Турции.

В период с 11.02 по 03.03.2025 серия товаров First Price будет продаваться в магазинах Selver по ознакомительным ценам в рамках кампании „Хорошая цена“ (Hea Hind). В магазинах товары будут отмечены специальными ценниками.

В основанную на местном капитале сеть розничной торговли Selver входит 72 магазина Selver, 2 магазина Delice, мобильный магазин Selver, роботизированный автономный магазин в бизнес-кластере Ülemiste и обеспечивающий доставку по всей Эстонии e-Selver. Общая торговая площадь сети составляет 123 800 м². Дочернее предприятие Selver – Kulinaaria OÜ – является крупнейшим в Эстонии производителем готовых блюд, изготавливающим продукцию под торговой маркой Selveri Köök. В 2024 году выручка от продаж Selver AS составила 620,8 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 44,4 миллиона покупок. Selver обеспечивает работой более 3000 человек. Selver AS входит в состав TKM Grupp, акции которой котируются в основном списке Nasdaq на Таллиннской бирже.

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