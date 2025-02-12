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12.02.2025, 13:42

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по дартсу завершится финальным этапом

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в 18:30 начнётся финальный этап Лиги чемпионов Эстонского союза дартса (ЭСД). Все подписчики Delfi смогут смотреть прямую трансляцию этого события.

Лига чемпионов Эстонского союза дартса (ЭСД) — это серия соревнований по дартсу, в которой соревнуются лучшие эстонские метатели дротиков. Лига состоит из семи этапов основного сезона и одного финального этапа.

В финальный этап вышли четыре лучших игрока основного сезона: Андрес Адамсон, Кеннет Херм, Райдо Круусвее и Тармо Саар.

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