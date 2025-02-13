Государство отменило стипендии студентам. Образованию нужна поддержка бизнеса и частных лиц

„После отмены государственных стипендий участие бизнеса и частных лиц в финансировании образования становится еще важнее. Это помогает обеспечить подготовку и выпуск достаточного количества специалистов, необходимых для экономики Эстонии, — подчеркнула руководитель Фонда развития Элинор Томинг. — Привлечение частного сектора и физических лиц меняет финансовую модель образования и подчеркивает роль общества в его поддержке“.

В 2024 году через конкурсы на стипендии Фонда развития стипендии на общую сумму более полумиллиона евро получили 239 студентов. Больше всего стипендий — 145 — было выделено учащимся Факультета инженерии. 40 стипендий получили студенты Факультета информационных технологий, 34 — Факультета экономики, 15 — Факультета естественных наук, и 5 — учащиеся Морской академии.

„Инженерное образование имеет большое значение для большинства общественных сфер — строительства, энергетики, производства, промышленности, материалов, окружающей среды. Кроме того, инженерный факультет является крупнейшим в TalTech. Большее количество стипендий для этих специальностей обусловлено именно нехваткой инженеров практически во всех областях“, — отметила Томинг. — Тем не менее возможность учреждать новые стипендии остается открытой для всех направлений, в которых работает университет, поскольку каждая из этих сфер вносит значительный вклад в экономику Эстонии“.

Предприятия обеспечивают преемственность в отрасли

В прошлом году вклад в поддержку технического образования внесли 96 компаний и 60 частных лиц, учредив именные стипендии или сделав пожертвования в стипендиальные фонды. Среди спонсоров — как давно известные компании, стабильно поддерживающие студентов, так и организации из-за пределов Эстонии. „Это люди, обладающие чувством миссии, которые мыслят на перспективу, и посредством стипендии инвестируют в долгосрочное развитие своей сферы“, — отметила Томинг.

Одним из предприятий, учредившим стипендии для студентов, стало Harju Elekter.