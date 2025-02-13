Государство отменило стипендии студентам. Образованию нужна поддержка бизнеса и частных лиц(4)
В этом году государство прекратило выдачу студентам стипендий за успехи в учебе, что делает еще более значимым вклад предприятий и частных лиц в финансирование образования. В прошлом году усилиями частного сектора в Фонд развития Таллинского технического университета (TalTech) были собраны рекордные 595 693 евро, что позволило поддержать студентов через систему стипендий.
„После отмены государственных стипендий участие бизнеса и частных лиц в финансировании образования становится еще важнее. Это помогает обеспечить подготовку и выпуск достаточного количества специалистов, необходимых для экономики Эстонии, — подчеркнула руководитель Фонда развития Элинор Томинг. — Привлечение частного сектора и физических лиц меняет финансовую модель образования и подчеркивает роль общества в его поддержке“.
В 2024 году через конкурсы на стипендии Фонда развития стипендии на общую сумму более полумиллиона евро получили 239 студентов. Больше всего стипендий — 145 — было выделено учащимся Факультета инженерии. 40 стипендий получили студенты Факультета информационных технологий, 34 — Факультета экономики, 15 — Факультета естественных наук, и 5 — учащиеся Морской академии.
„Инженерное образование имеет большое значение для большинства общественных сфер — строительства, энергетики, производства, промышленности, материалов, окружающей среды. Кроме того, инженерный факультет является крупнейшим в TalTech. Большее количество стипендий для этих специальностей обусловлено именно нехваткой инженеров практически во всех областях“, — отметила Томинг. — Тем не менее возможность учреждать новые стипендии остается открытой для всех направлений, в которых работает университет, поскольку каждая из этих сфер вносит значительный вклад в экономику Эстонии“.
Предприятия обеспечивают преемственность в отрасли
В прошлом году вклад в поддержку технического образования внесли 96 компаний и 60 частных лиц, учредив именные стипендии или сделав пожертвования в стипендиальные фонды. Среди спонсоров — как давно известные компании, стабильно поддерживающие студентов, так и организации из-за пределов Эстонии. „Это люди, обладающие чувством миссии, которые мыслят на перспективу, и посредством стипендии инвестируют в долгосрочное развитие своей сферы“, — отметила Томинг.
Одним из предприятий, учредившим стипендии для студентов, стало Harju Elekter.
„Финансовая поддержка студентов и научных учреждений помогает повысить интерес общества к инженерным наукам. Это важно, поскольку именно инженеры разных направлений сейчас крайне востребованы на предприятиях, — сказал член правления Harju Elekter Арон Кухи-Тальфельдт. — К тому же именно разработка собственных продуктов, создание оригинальных проектных решений и другие инженерные инновации — это именно то, что могло бы дать новый импульс нашей экономике“.
Помимо непосредственно финансовой помощи, стипендии способствуют установлению прямого контакта между студентами и компаниями. „Есть множество примеров, когда стипендиаты со временем становились ключевыми специалистами компании, руководителями отделов и даже топ-менеджерами, — рассказала Томинг. — Кроме того, сотрудничество студентов с предприятиями в рамках учебных проектов приводит к созданию значимых бакалаврских, магистерских и докторских работ“.
В прошлом году свои стипендии впервые учредили Coop Pank, Elcogen, Filter Grupp, SAMI Grupp, Союз капитанов судов Эстонии, (Eesti Laevajuhtide Liit), Smartecon, Tammer OÜ, Stricto Project, Союз судовых механиков Эстонии (Eesti Laevamehaanikute Liit), Metrosert, Sakret и Grow Finance.
Помимо материальной поддержки компании предлагают студентам доступ к ценным профессиональным ресурсам и контактам. Многие из них развивают менторские программы, способствующие карьерному росту молодых специалистов.
Расширение объемов стипендий также усиливает междисциплинарное сотрудничество. Возможность претендовать на стипендию от конкретной компании для студентов разных факультетов способствует возможности для сотрудничества в различных областях — инженерии, IT, медицине, морском деле и экономике.
О реакции студентов на отмену стипендий за успехи в учебе RusDelfi писал: Студенты о решении правительства: Это свинство, учитывая ужасную обстановку в стране!