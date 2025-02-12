Любимец публики боец ММА Кристьян Тынисте возвращается на арену Raju
RAJU 17, крупнейшее событие мира MMA в странах Балтии, состоится 22 февраля в тартуском спортивном комплексе A. Le Coq. Организаторы уже подтвердили и следующее мероприятие, которое пройдет 20 сентября в столичном ледовом холле Тондираба. Первое соревнование в рамках лиги состоялось в 2009 году в спортивном комплексе Тартуского университета.
На арену Evecon Raju вернется любимец публики Кристьян Тынисте (2 победы и 1 поражение на профессиональном счету), который встретится с французом Лукасом Рейре. Кроме того, в легковесном поединке сойдутся финский боец Вилле Манкинен (8-4 и 1 ничья) и бразилец Клаудеси Брито (11-5).
Кристьян Тынисте (31) обрел новые силы после своего последнего матча в BRAVE CF. Ведя бой смело, но расчетливо, Тынисте ранее блестяще выступил на Чемпионате мира IMMAF, откуда вернулся с серебряной медалью – лучшим результатом для эстонца в любительских соревнованиях. Теперь он вновь продемонстрирует свои навыки в клетке RAJU. Тынисте дает лаконичный комментарий: „Я люблю вызовы и готов принять любого соперника, которого мне выберет RAJU“.
Лукас Рейре (2-2) хочет возобновить свою победную серию в Эстонии. Несмотря на то, что Рейре – боец с сильной техникой борьбы на полу и нанесения ударов, в Тарту ему предстоит серьезная задача – противостоять умелым действиям Тынисте на полу и подавить уверенность эстонца перед родной публикой. Это первый опыт Рейре в RAJU, но он уже готов.
Отт Тыниссаар, исполнительный директор и главный организатор Evecon RAJU, с нетерпением ждал возвращения Тынисте в Эстонию: „Тынисте является наглядным воплощением спортивного духа – после уверенного противостояния в матче BRAVE FC в стойке, он намеренно перешел к борьбе на полу, которая была самым выдающимся навыком местного бойца (черный пояс по бразильскому джиу-джитсу). Он мог бы легко закончить поединок, обмениваясь ударами, но ему хотелось проверить себя и узнать, насколько сильным бойцом является его соперник. И Тынисте продолжил доминировать! Рейре принял очень серьезный вызов, что заслуживает уважения, но его рабочий день будет крайне трудным“, сказал Тыниссаар.
Расчеты с 03 Fight Team
Поединок между Вилле Манкиненом и Клаудеси Брито стал вопросом чести: Брито победил товарища Манкинена по команде Эдварда Уоллса на турнире RAJU 16, используя свою доминирующую борьбу и постоянно выискивая возможности поразить Уоллса приемами подчинения. Теперь Манкинен выходит в клетку, готовый доказать, что он способен остановить бразильца. От этого матча зависит, потерпит ли финская команда 03 Fight Team очередную обидную неудачу или на этот раз бразильцу придется лететь домой, ощущая горечь поражения.
„Это классическое столкновение стилей – защитная борьба и мощь ударов Манкинена и давление и точность приемов подчинения Брито. Это не обычный бой – на кону честь и гордость финской команды 03 Fight Team“, отметил Отт Тыниссаар.
Профили бойцов
Вилле Манкинен (8-4-1, Финляндия)
✔️ Сильная защитная борьба и мощная ударная сила
✔️ Желание отомстить за товарища по команде
✔️ 7 из 8 побед были одержаны с финишем
Клаудеси Брито (11-5, Бразилия)
✔️ Опасные завершающие приемы, лишь одна из его побед была результатом решения судей (Уоллс)
✔️ Победил товарища по команде Манкинена, показав сильную борьбу
✔️ Агрессивен и опасен как в стойке, так и применяя приемы подчинения на полу
Evecon RAJU 17 вновь выведет ММА в Эстонии на передний план, собрав сильных местных и всемирно известных бойцов. За матчами можно наблюдать на месте в Тарту или в прямом эфире на сайте www.mmaraju.com
Смешанные единоборства (Mixed Martial Arts – MMA) – это спортивная вольная борьба, сочетающая в себе наиболее зрелищные элементы нескольких видов единоборств. Цель участника – либо нокаутировать противника, либо заставить его сдаться, применив прием подчинения. Поединки ММА проводятся на специальной восьмиугольной арене-клетке, что обеспечивает безопасность участников и придает такой спортивной дуэли оттенок гладиаторской схватки.