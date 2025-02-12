Любимец публики боец ММА Кристьян Тынисте возвращается на арену Raju

На арену Evecon Raju вернется любимец публики Кристьян Тынисте (2 победы и 1 поражение на профессиональном счету), который встретится с французом Лукасом Рейре. Кроме того, в легковесном поединке сойдутся финский боец Вилле Манкинен (8-4 и 1 ничья) и бразилец Клаудеси Брито (11-5).

Кристьян Тынисте (31) обрел новые силы после своего последнего матча в BRAVE CF. Ведя бой смело, но расчетливо, Тынисте ранее блестяще выступил на Чемпионате мира IMMAF, откуда вернулся с серебряной медалью – лучшим результатом для эстонца в любительских соревнованиях. Теперь он вновь продемонстрирует свои навыки в клетке RAJU. Тынисте дает лаконичный комментарий: „Я люблю вызовы и готов принять любого соперника, которого мне выберет RAJU“.

Лукас Рейре (2-2) хочет возобновить свою победную серию в Эстонии. Несмотря на то, что Рейре – боец с сильной техникой борьбы на полу и нанесения ударов, в Тарту ему предстоит серьезная задача – противостоять умелым действиям Тынисте на полу и подавить уверенность эстонца перед родной публикой. Это первый опыт Рейре в RAJU, но он уже готов.

Отт Тыниссаар, исполнительный директор и главный организатор Evecon RAJU, с нетерпением ждал возвращения Тынисте в Эстонию: „Тынисте является наглядным воплощением спортивного духа – после уверенного противостояния в матче BRAVE FC в стойке, он намеренно перешел к борьбе на полу, которая была самым выдающимся навыком местного бойца (черный пояс по бразильскому джиу-джитсу). Он мог бы легко закончить поединок, обмениваясь ударами, но ему хотелось проверить себя и узнать, насколько сильным бойцом является его соперник. И Тынисте продолжил доминировать! Рейре принял очень серьезный вызов, что заслуживает уважения, но его рабочий день будет крайне трудным“, сказал Тыниссаар.

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