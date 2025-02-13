СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 47% людей готовы самостоятельно обходиться без электричества в течение недели(4)
По итогам опроса, проведенного в январе по заказу Спасательного департамента, 47% населения оценивают свою способность или способность своей семьи самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели как хорошую, из них 6% – как очень хорошую.
По словам эксперта по гражданской защите Спасательного департамента Анни Алев, кризисы – это всегда маловероятные ситуации, но их негативные последствия могут быть для нас очень серьезными.
„Чем больше людей способны действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней мы можем спасти, тем лучше сможем предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также поддержать нуждающихся“, – сказала Алев.
„Во время синхронизации энергосистемы Эстонии мы видели, что люди, местные самоуправления, а также предприятия очень серьезно отнеслись к своей готовности к кризису, и за это их нужно похвалить“, – отметила Алев. „Благодаря отличной работе наших энергетиков выходные прошли успешно и по плану. В то же время те, кто готовился к худшему, теперь лучше подготовлены и ко многим другим неожиданным ситуациям“.
В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую, а 47% – как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% опрошенных затруднились с ответом.
Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.
Чаще всего хорошую готовность к кризису отмечали люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности, особенно за пределами Таллинна и Северо-Восточной Эстонии.
Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.
Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте olevalmis.ee/ru или в одноименном мобильном приложении.
Кроме того, Спасательный департамент предлагает заказать бесплатное обучение по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Их могут заказать компании, товарищества собственников жилья, детские лагеря, организаторы публичных мероприятий и другие желающие. Чтобы заказать обучение, напишите на kriisikoolitus@paasteamet.ee.