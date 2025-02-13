СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 47% людей готовы самостоятельно обходиться без электричества в течение недели

По словам эксперта по гражданской защите Спасательного департамента Анни Алев, кризисы – это всегда маловероятные ситуации, но их негативные последствия могут быть для нас очень серьезными.

„Чем больше людей способны действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней мы можем спасти, тем лучше сможем предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также поддержать нуждающихся“, – сказала Алев.

„Во время синхронизации энергосистемы Эстонии мы видели, что люди, местные самоуправления, а также предприятия очень серьезно отнеслись к своей готовности к кризису, и за это их нужно похвалить“, – отметила Алев. „Благодаря отличной работе наших энергетиков выходные прошли успешно и по плану. В то же время те, кто готовился к худшему, теперь лучше подготовлены и ко многим другим неожиданным ситуациям“.

В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую, а 47% – как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.

Чаще всего хорошую готовность к кризису отмечали люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности, особенно за пределами Таллинна и Северо-Восточной Эстонии.

Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.

Спасательный департамент призывает каждого проверить свои домашние условия и оценить, насколько вы и ваши близкие готовы к кризисным ситуациям. Будьте готовы самостоятельно справляться дома без электричества, воды и отопления как минимум неделю. Храните запасы, исходя из своих потребностей: вода, еда, лекарства, наличные деньги и другие необходимые вещи на случай отключения электричества.

По возможности держите бак автомобиля хотя бы наполовину полным.

Кризисные запасы – это не что-то отдельное, а то, чем можно пользоваться в повседневной жизни.

Убедитесь, что у вас есть запасы как минимум на неделю.

У каждой семьи должны быть наличные деньги для покрытия срочных расходов на неделю.

Проверьте, что у вас уже есть дома, и что нужно докупить.

Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте olevalmis.ee/ru или в одноименном мобильном приложении.

Кроме того, Спасательный департамент предлагает заказать бесплатное обучение по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Их могут заказать компании, товарищества собственников жилья, детские лагеря, организаторы публичных мероприятий и другие желающие. Чтобы заказать обучение, напишите на kriisikoolitus@paasteamet.ee.

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