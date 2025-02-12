Правда ли, что выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ - авантюра, которая дорого нам всем обойдется?
Отключение Литвы, Латвии и Эстонии из единого с Российской Федерацией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ вызвало встречный ураган контринформации со стороны российских и пророссийских медиа и блогеров. Они настаивают, что страны Балтии сами „назло Путину отморозили себе уши“. RusDelfi.lv проверил их основные утверждения о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - есть ли в них хоть немного правды?
В целом страны Балтии собирались синхронизироваться с энергетическими сетями Европы уже со времени восстановления независимости. Что логично, особенно после вступления в ЕС. В том числе собирались постепенно сменить на европейскую ширину рельсы, запустив Rail Baltica, но тут не все сложилось гладко. А вот с электричеством разобрались быстрее задуманного и даже без ожидаемых рисков.