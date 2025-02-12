Экономика
12.02.2025, 11:55

Правда ли, что выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ - авантюра, которая дорого нам всем обойдется?

 
RusDelfi
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Отключение Литвы, Латвии и Эстонии из единого с Российской Федерацией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ вызвало встречный ураган контринформации со стороны российских и пророссийских медиа и блогеров. Они настаивают, что страны Балтии сами „назло Путину отморозили себе уши“. RusDelfi.lv проверил их основные утверждения о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - есть ли в них хоть немного правды?

В целом страны Балтии собирались синхронизироваться с энергетическими сетями Европы уже со времени восстановления независимости. Что логично, особенно после вступления в ЕС. В том числе собирались постепенно сменить на европейскую ширину рельсы, запустив Rail Baltica, но тут не все сложилось гладко. А вот с электричеством разобрались быстрее задуманного и даже без ожидаемых рисков.

Да, на смену энергетической привязки и стандартов потребовалось немало времени и денег - около 2 млрд евро на строительство новых и реконструкцию действующих линий электропередачи, установку синхронных компенсаторов, аккумуляторов большой мощности, реализацию специфических ИТ-решений, в том числе создание автоматизированной системы контроля генерации и другие проекты. Сумма инвестиций Латвии достигает примерно 480 миллионов евро. Большую часть затрат покрыл ЕС.

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