МНЕНИЕ | Почему план Трампа по Газе не лишен смысла

Действительно, слова „Я хочу переселить 1,8 миллиона человек“, прозвучавшие от самого влиятельного человека в мире, не могут оставить равнодушными ни противников, ни сторонников этой идеи.

Однако по сути следует признать, что сама мысль президента США, которую, как пишут мировые СМИ, он обсуждал лишь в узком кругу своих советников, является смелой и интересной.

Правда в том, что сейчас условия жизни в секторе Газа ужасны, и принуждать людей оставаться там — неправильно. Им должна быть обеспечена возможность уехать. Почти два миллиона человек не обязаны жить среди руин.

Полноценное восстановление Газы и установление какого-либо нормального гражданского управления там будет крайне затруднено, поскольку необходимо обеспечить базовые потребности стольких людей.

Не менее важен тот факт, что и до 7 октября в Газе было немало желающих эмигрировать. В 2023 году, еще до „Черной субботы“, Палестинский центр политических и общественных исследований провел социологический опрос, согласно которому почти треть населения Газы хотела покинуть сектор.

Желание уехать особенно выражено среди молодежи 18–29 лет (44%). И это только те, кто честно отвечал на вопросы социологов, не боясь сказать правду в общественных реалиях этого места.

Доподлинно неизвестно, сколько людей покинули Газу за годы правления ХАМАСа, но речь идет о сотнях тысяч. Причем люди изыскивали возможность уехать, несмотря на значительные трудности. Сейчас, вероятно, желающих эмигрировать еще больше.

Разумеется, если переселение жителей сектора действительно состоится, оно должно быть организовано на должном уровне — как финансово, так и логистически. Более того, должны быть обеспечены социальные, жилищные и прочие условия в странах, которые согласятся принять этих людей. При поддержке США и их союзников это вполне возможно.