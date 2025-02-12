Футбол
12.02.2025, 09:34

Молния убила четверых на женском футбольном матче в Колумбии

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя несколько человек во время женского матча на юго-западе Колумбии. Четыре женщины погибли и еще две серьезно пострадали.

Четыре человека погибли и двое пострадали из-за удара молнии во время финала женского футбольного турнира в муниципалитете Кахибио на юго-западе Колумбии, пишет Noticias Caracol.

Во время матча, который прошел 9 февраля, началась гроза.

Большинство присутствовавших укрылись под навесом рядом с полем, а четыре погибшие женщины спрятались под деревом, в которое ударила молния, передает РБК.

Пострадавших с серьезными травмами отвезли сначала в местную больницу, а потом в столицу департамента Каука.

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