12.02.2025, 09:34
Молния убила четверых на женском футбольном матче в Колумбии
ФОТО: Pexels.com
Молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя несколько человек во время женского матча на юго-западе Колумбии. Четыре женщины погибли и еще две серьезно пострадали.
Четыре человека погибли и двое пострадали из-за удара молнии во время финала женского футбольного турнира в муниципалитете Кахибио на юго-западе Колумбии, пишет Noticias Caracol.
Во время матча, который прошел 9 февраля, началась гроза.
Большинство присутствовавших укрылись под навесом рядом с полем, а четыре погибшие женщины спрятались под деревом, в которое ударила молния, передает РБК.
Пострадавших с серьезными травмами отвезли сначала в местную больницу, а потом в столицу департамента Каука.