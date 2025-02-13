Снижение счетов за электроэнергию и экономия более ста миллионов евро. Когда построят водонакопитель в Палдиски и чем он поможет жителям?

„Мы готовы начать“. Ждут только одного — решения о предоставлении государственных гарантий в какой бы то ни было форме. „Это даст нам отправную точку“, — говорит Пеэп Сийтам, соучредитель и исполнительный директор Energiasalv. По словам руководства Energiasalv, возможность для старта появится скоро, поскольку лидеры правящих партий предоставили правительству для обсуждения долгосрочный энергетический план, который, в частности, включает необходимость поддержки строительства станций накопления энергии. Необходимой мощностью накопителя считается 500 МВт — именно такую будет иметь гидроэнергетическое хранилище, запланированное в Палдиски Energiasalv.

Идея строительства Палдискского водонакопителя возникла в 2009 году. В настоящее время завершены необходимые исследования, оценки воздействия на окружающую среду, и получено разрешение на строительство. Приходится ждать, поскольку государственной гарантии нет. „Без этого невозможно строить“, — утверждает Сийтам. По его словам, без государственной поддержки или системы гарантий ни одна контролируемая электромощность в Эстонии или Европе построена быть не может. Причина — большие начальные инвестиции, которые имеют очень длительный срок окупаемости. Сийтам отмечает, что рынок электроэнергии находится под влиянием государственных административных решений, и ни один инвестор не хочет идти на такой риск.