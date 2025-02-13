Снижение счетов за электроэнергию и экономия более ста миллионов евро. Когда построят водонакопитель в Палдиски и чем он поможет жителям?(2)
Начало строительства Палдискского подземного водонакопителя не за горами. Именно на это надеются руководители Energiasalv, утверждая, что благодаря системе водонакопления счета за электроэнергию в Эстонии снизятся на одну десятую и мы сможем сэкономить в общей сложности 134 миллиона евро в год, пишет Delfi Ärileht.
„Мы готовы начать“. Ждут только одного — решения о предоставлении государственных гарантий в какой бы то ни было форме. „Это даст нам отправную точку“, — говорит Пеэп Сийтам, соучредитель и исполнительный директор Energiasalv. По словам руководства Energiasalv, возможность для старта появится скоро, поскольку лидеры правящих партий предоставили правительству для обсуждения долгосрочный энергетический план, который, в частности, включает необходимость поддержки строительства станций накопления энергии. Необходимой мощностью накопителя считается 500 МВт — именно такую будет иметь гидроэнергетическое хранилище, запланированное в Палдиски Energiasalv.