Экономика
13.02.2025, 17:15

Снижение счетов за электроэнергию и экономия более ста миллионов евро. Когда построят водонакопитель в Палдиски и чем он поможет жителям?

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Пеэп Сийтам убежден, что ни одна управляемая электростанция не может быть построена без государственной поддержки. И даже большой водонакопитель требует государственных вложений
Пеэп Сийтам убежден, что ни одна управляемая электростанция не может быть построена без государственной поддержки. И даже большой водонакопитель требует государственных вложений
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Начало строительства Палдискского подземного водонакопителя не за горами. Именно на это надеются руководители Energiasalv, утверждая, что благодаря системе водонакопления счета за электроэнергию в Эстонии снизятся на одну десятую и мы сможем сэкономить в общей сложности 134 миллиона евро в год, пишет Delfi Ärileht.

„Мы готовы начать“. Ждут только одного — решения о предоставлении государственных гарантий в какой бы то ни было форме. „Это даст нам отправную точку“, — говорит Пеэп Сийтам, соучредитель и исполнительный директор Energiasalv. По словам руководства Energiasalv, возможность для старта появится скоро, поскольку лидеры правящих партий предоставили правительству для обсуждения долгосрочный энергетический план, который, в частности, включает необходимость поддержки строительства станций накопления энергии. Необходимой мощностью накопителя считается 500 МВт — именно такую будет иметь гидроэнергетическое хранилище, запланированное в Палдиски Energiasalv.

Идея строительства Палдискского водонакопителя возникла в 2009 году. В настоящее время завершены необходимые исследования, оценки воздействия на окружающую среду, и получено разрешение на строительство. Приходится ждать, поскольку государственной гарантии нет. „Без этого невозможно строить“, — утверждает Сийтам. По его словам, без государственной поддержки или системы гарантий ни одна контролируемая электромощность в Эстонии или Европе построена быть не может. Причина — большие начальные инвестиции, которые имеют очень длительный срок окупаемости. Сийтам отмечает, что рынок электроэнергии находится под влиянием государственных административных решений, и ни один инвестор не хочет идти на такой риск.

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