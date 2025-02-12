ФОТО | Ночью РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Зеленский: „Путин не готовится к миру“

В ночь на среду, 12 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и области. Согласно информации мэра города Виталия Кличко, в результате обстрела в Оболонском районе погиб один человек, а несколько других, включая девятилетнюю девочку, получили ранения.

По словам мэра, удар был нанесен баллистическими ракетами. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что системы ПВО в Киеве и области работали против баллистических ракет.

Из-за обстрела в Киеве возникли пожары в нескольких районах, включая Оболонский, Голосеевский, Подольский, Соломенский и Святошинский. В Оболонском районе загорелось офисное здание, в Голосеевском — склад, на площади 600 квадратных метров, а в Соломенском районе пожар произошел на крыше многоквартирного дома.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщает, что в результате происшествий ранения получили четыре человека. Также были повреждены крыши жилых домов в Святошинском районе.

Ситуация в Киеве остается напряженной из-за масштабных разрушений и последствий обстрела. Также сообщается, что в некоторых районах города возникли неполадки со светом.

Зеленский: Путин не готовится к миру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку в социальных сетях.

„Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы – помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, в том числе ребенок. Мои соболезнования родным и близким“, – написал президент Украины.