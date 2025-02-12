ФОТО | Ночью РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Зеленский: „Путин не готовится к миру“
Сегодня ночью Россия нанесла по Киеву удары баллистическими ракетами.
В ночь на среду, 12 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и области. Согласно информации мэра города Виталия Кличко, в результате обстрела в Оболонском районе погиб один человек, а несколько других, включая девятилетнюю девочку, получили ранения.
По словам мэра, удар был нанесен баллистическими ракетами. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что системы ПВО в Киеве и области работали против баллистических ракет.
Из-за обстрела в Киеве возникли пожары в нескольких районах, включая Оболонский, Голосеевский, Подольский, Соломенский и Святошинский. В Оболонском районе загорелось офисное здание, в Голосеевском — склад, на площади 600 квадратных метров, а в Соломенском районе пожар произошел на крыше многоквартирного дома.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщает, что в результате происшествий ранения получили четыре человека. Также были повреждены крыши жилых домов в Святошинском районе.
Ситуация в Киеве остается напряженной из-за масштабных разрушений и последствий обстрела. Также сообщается, что в некоторых районах города возникли неполадки со светом.
Зеленский: Путин не готовится к миру
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку в социальных сетях.
„Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы – помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, в том числе ребенок. Мои соболезнования родным и близким“, – написал президент Украины.
„Этот террор России против Украины не прекратится сам собой. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Лишь сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны“, – резюмировал Зеленский.
ВС ВСУ: ночью сбито шесть баллистических ракет и 71 беспилотник
Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), в ночь на 12 февраля Россия нанесла удар баллистическими ракетами „Искандер-М“ (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Было шесть пусков из брянской области и один – из Крыма. Также было запущено 123 БПЛА.
По данным ВС ВСУ, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет „Искандер-М“ (ЗКР С-400) и 71 беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
40 беспилотников-имитаторов — локально потеряны без негативных последствий.