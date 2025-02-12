Канадский футболист с итальянскими корнями подписал двухлетний контракт с нарвским „Трансом“. „Это шанс показать себя в Европе“

Кристиан Кампанья, родившийся в 2001 году в Ванкувере, Канада, с детства переехал в Сарри (провинция Британская Колумбия), где начал свою футбольную карьеру. Имея итальянские корни, он прошел академию клуба МЛС „Ванкувер Уайткэпс“ и выступал за его вторую команду в турнире MLS Next Pro. Позже Кристиан играл в канадской Премьер-Лиге за „Галифакс“, а в прошлом году представлял финский клуб „Джаз“ в лиге Ykkönen. Он также вызывался в сборную Канады до 15 лет.

В „Трансе“ Кристиан Кампанья будет играть под 5-м номером, передает официальный сайт нарвского клуба.

„Мой отец переехал в Канаду в двадцать с небольшим, здесь встретил маму, и так зародилась наша семья. Отец родился и вырос в Италии (город Фрозиноне), а в Канаду приехал в поисках возможностей. Почти вся семья до сих пор там, кроме его сестры — она тоже в Канаде,“ — рассказал Кампанья. Он также добавил: „На итальянском знаю лишь несколько базовых фраз, так что полноценный разговор с тренером вратарей Алессандро [Рибери] пока не получится.“

Отвечая на вопрос официальному сайту клуба о своих сильных сторонах, Кампанья сказал: „Единоборства — как в воздухе, так и внизу. Для защитника это главное. Но я также работаю над передачами и стараюсь руководить на поле, подсказывать партнёрам. Играл в разных странах, у разных тренеров — это сильно прокачало меня в плане лидерства и дисциплины“.

„Финляндия отлично подготовила меня. Погода похожая, условия тоже. Мне очень понравилось время, проведённое там, и благодаря этому переезд в Эстонию прошёл легче. Когда появился вариант с Нарвой, я даже особо не сомневался“, — отметил Кампанья.

В Эстонии наблюдается рост числа канадских футболистов, и по словам новичка нарвского клуба это связано, прежде всего, с возможностью проявить себя на европейской арене.