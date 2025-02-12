Плей-офф ЛЧ | „Реал“ на последних секундах вырвал победу в матче с „Манчестер Сити“, а „Боруссия“ разгромила „Спортинг“

„Боруссия“ Дортмунд обыграла „Спортинг“

Дортмундцы дважды поразили ворота соперника почти идентичными голами, а в концовке встречи окончательно сняли вопросы о победителе перед домашним матчем.

Счет открыл Серу Гирасси, замкнувший великолепный навес Юлиана Брандта – для нападающего это уже десятый гол в девяти матчах Лиги чемпионов. Второй мяч также пришел после подачи с правого фланга: Гирасси отметился ассистом, направив мяч на дальнюю штангу, где Паскаль Гросс хладнокровно довел дело до разгрома.

Гол Джуда Беллингема на 90+2-й минуте принес „Реалу“ драматичную победу над „Манчестер Сити“

Четвертая подряд дуэль „Манчестер Сити“ и „Реала“ в плей-офф ЛЧ снова выдалась зрелищной.

Горожане первыми открыли счет: Гвардиол разогнал атаку, а Холанд хладнокровно замкнул передачу Грилиша – 1:0. В ответ Винисиус и Аканджи попали в перекладину, а после перерыва Мбаппе сравнял счет.

Холанд вновь вывел „Сити“ вперед, реализовав пенальти, но „Реал“ не сдался. На 78-й минуте Диас наказал бывший клуб, а на 90+2 Беллингем добил „горожан“ после ошибки Ковачича – 3:2.

Теперь 19 февраля „Сити“ предстоит искать пути к реваншу в ответной встрече.

„Ювентус“ вырвал победу у ПСВ

Туринцы одержали непростую победу над ПСВ в напряженном матче. Маккени вывел „Ювентус“ вперед, но экс-игрок „Интера“ Иван Перишич сравнял счет во втором тайме.

Когда казалось, что гости увезут ничью, на сцену вышел 21-летний Семуэль Мбангула. Его гол в концовке поединка принес „Ювентусу“ важную победу и подарил болельщикам незабываемые эмоции.

Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов

„Брест“ (Франция) — „ПСЖ“ (Франция) — 0:3;

Голы: Витинья, 21 (пен.), Дембеле, 45, 66

“Манчестер Сити“ (Англия) — „Реал“ Мадрид (Испания) — 2:3;

Голы: Холанд, 19, 80 (пен.) – Мбаппе, 60, Браим, 86, Беллингем, 90+2

“Спортинг“ (Португалия) — „Боруссия“ Дортмунд (Германия) — 0:3;

Голы: Гирасси, 60, Гросс, 68, Адееми, 82

“Ювентус“ (Италия) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1.

Голы: Маккени, 34, Мбангула, 82 – Перишич, 56

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