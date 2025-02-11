Мусорный скандал в Кейла продолжается. На вотум недоверия вице-мэру явился только председатель горсобрания и проголосовал в одиночку

Как мы уже сообщали, из-за действий городских чиновников цена на вывоз мусора в Кейла выросла в несколько раз. Оппозиция в городском собрании довольно быстро решила, что ответственность за случившееся должна нести вице-мэр Инге Ангерьяс (Партия реформ). 28 января на заседании городского собрания семь членов от оппозиции вынесли Ангерьяс вотум недоверия.