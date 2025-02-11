Мусорный скандал в Кейла продолжается. На вотум недоверия вице-мэру явился только председатель горсобрания и проголосовал в одиночку
В Кейла оппозиция намеревалась выразить вотум недоверия вице-мэру Инге Ангерьяс, однако на заседание, состоявшееся утром во вторник, 11 февраля, не смогли прийти ни члены правящей Партии реформ, ни представители оппозиции. Поэтому председатель городского собрания Кейла Танель Мыйстус провел заседание в гордом одиночестве и от имени горсобрания принял решение не выносить вице-мэру вотум недоверия.
Как мы уже сообщали, из-за действий городских чиновников цена на вывоз мусора в Кейла выросла в несколько раз. Оппозиция в городском собрании довольно быстро решила, что ответственность за случившееся должна нести вице-мэр Инге Ангерьяс (Партия реформ). 28 января на заседании городского собрания семь членов от оппозиции вынесли Ангерьяс вотум недоверия.