Исполнять обязанности генсека Социал-демократической партии будет Прийт Ломп

Совет уполномоченных соберется 16 февраля в Тарту. На совете уполномоченных будет назначен исполняющий обязанности генсека. Новый генсек же будет избран на съезде партии в начале лета.

По словам Лаури Ляэнеметса, Прийт Ломп продемонстрировал высокую работоспособность как на посту председателя экономической комиссии Рийгикогу, так и на должности главы фракции.

„Я уверен, что как отличный командный игрок Прийт сможет успешно подготовить партию к предстоящим муниципальным выборам. Будучи депутатом парламента и имея большой опыт работы в органах местного самоуправления, он хорошо понимает происходящее в обществе и сможет правильно расставить приоритеты в своей новой должности“, - сказал Ляэнеметс.

40-летний Ломп с 2009 года работал старейшиной Хааслава, а после объединения самоуправлений с 2017-го занимал должность старейшины волости Кастре.

В 2023 году Ломп был избран в Рийгикогу в округе Тартумаа и Йыгевамаа. До весны 2024 года он возглавлял парламентскую экономическую комиссию. В апреле прошлого года Ломп сменил Евгения Осиновского, ставшего мэром Таллинна, на посту руководителя фракции социал-демократов. Ломп также является членом правления Союза городов и волостей Эстонии.

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