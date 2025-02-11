ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1084-й день) | Зеленский готов обменяться территориями с Россией. В МИД РФ с этим не согласны

Посол США впервые за полгода приехала в российский МИД

Посол США в России Линн Трейси 11 февраля встретилась в здании МИД РФ с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым.

В официальном сообщении ведомства, опубликованном уже после встречи, она была названа „запланированной“. По утверждению МИД РФ, на встрече обсуждалась „деятельность зарубежных учреждений“.

Трамп анонсировал поездку своего спецпредставителя и министра финансов в Киев

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог „в ближайшее время“ посетит Киев, подтвердил Дональд Трамп.

Он не назвал точных сроков визита Келлога. Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник в окружении президента Украины писало, что визит состоится 20 февраля.

Вечером вторника Дональд Трамп подтвердил поездку министра финансов Скотта Бессента в Украину на своем сайте Truth Social.

„Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Эта война ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ и ЗАКОНЧИТСЯ СКОРО — Слишком много Смертей и Разрушений“, — написал Трамп, выделяя слова капслоком.

Минобороны России заявило о 40 сбитых украинских дронах

Министерство обороны России сообщает, что за ночь над пятью российскими областями были сбиты 40 украинских беспилотников, в том числе 18 — над Саратовской областью.

Согласно сообщению министерства, помимо Саратовской области, украинские дроны сбивали над приграничными Ростовской (13), Брянской (шесть) и Белгородской (один) областями, и еще два беспилотника были сбиты над Волгоградской областью.

О том, сколько беспилотников не было сбито и какие последствия атаки, министерство не сообщает.

Россия снова нанесла ракетный удар по Украине

Россия в ночь на вторник атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Как сообщают в ВСУ, удалось сбить 57 беспилотников типа „шахед“.

Под удар попали Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Черкасская, Черниговская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.