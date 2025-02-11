ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1084-й день) | Зеленский готов обменяться территориями с Россией. В МИД РФ с этим не согласны
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Посол США впервые за полгода приехала в российский МИД
Посол США в России Линн Трейси 11 февраля встретилась в здании МИД РФ с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым.
В официальном сообщении ведомства, опубликованном уже после встречи, она была названа „запланированной“. По утверждению МИД РФ, на встрече обсуждалась „деятельность зарубежных учреждений“.
Трамп анонсировал поездку своего спецпредставителя и министра финансов в Киев
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог „в ближайшее время“ посетит Киев, подтвердил Дональд Трамп.
Он не назвал точных сроков визита Келлога. Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник в окружении президента Украины писало, что визит состоится 20 февраля.
Вечером вторника Дональд Трамп подтвердил поездку министра финансов Скотта Бессента в Украину на своем сайте Truth Social.
„Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Эта война ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ и ЗАКОНЧИТСЯ СКОРО — Слишком много Смертей и Разрушений“, — написал Трамп, выделяя слова капслоком.
Минобороны России заявило о 40 сбитых украинских дронах
Министерство обороны России сообщает, что за ночь над пятью российскими областями были сбиты 40 украинских беспилотников, в том числе 18 — над Саратовской областью.
Согласно сообщению министерства, помимо Саратовской области, украинские дроны сбивали над приграничными Ростовской (13), Брянской (шесть) и Белгородской (один) областями, и еще два беспилотника были сбиты над Волгоградской областью.
О том, сколько беспилотников не было сбито и какие последствия атаки, министерство не сообщает.
Россия снова нанесла ракетный удар по Украине
Россия в ночь на вторник атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Как сообщают в ВСУ, удалось сбить 57 беспилотников типа „шахед“.
Под удар попали Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Черкасская, Черниговская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.
Компания „Укрэнерго“ после российского ракетного удара объявила об аварийных отключениях электричества.
„В связи с массированной ракетной атакой применены аварийные отключения. Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме“, — гласит сообщение компании.
Польские истребители поднимались в воздух во время российской атаки на Украину
Военные самолеты Польши и самолеты союзников были задействованы утром во вторник для обеспечения безопасности в районах, граничащих с опасными зонами в Украине, после того как Россия нанесла удары, пишет Reuters по ссылкой на польских военных.
„Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, его силы и ресурсы находятся в полной готовности к немедленному реагированию“, — сообщило командование в соцсети X.
В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности, сказано в сообщении.
Зеленский в интервью Guardian: „Мы поменяем одну территорию на другую“
Владимир Зеленский в интервью британской газете Guardian заявил, что если президент США Дональд Трамп сможет посадить Россию и Украину за стол переговоров, то он предложит Москве захваченные территории в Курской области в обмен на оккупированные Россией украинские земли.
Зеленский добавил, что он не знает, какие именно из оккупированных Россией территорий Киев может попросить в рамках такого обмена. „Я не знаю, мы посмотрим. Все наши территории важны, ни одна не находится в приоритете“, — сказал он.
МИД РФ отвергает идею обмена территориями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на слова президента Украины о возможности обмена удерживаемой ВСУ территории в Курской области на какую-то часть украинских территорий, оккупированных Россией.
„В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении“, — написала Захарова.