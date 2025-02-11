Правда ли, что хакеры взломали страницу Трампа в X и опубликовали его голое фото?
В феврале 2025 года в Сети появились сообщения о злоумышленниках, якобы получивших доступ к верифицированному аккаунту президента США и разместивших там снимок, на котором политик запечатлён без одежды. Мы проверили подлинность этой истории.
Публикации о взломе профиля американского президента в соцсети X разошлись 4 февраля. Например, Telegram-канал „Прямой эфир“ (700 000 просмотров на момент написания этого разбора) рассказал об этом так: „Голый Трамп появился в Twitter. Хакеры взломали его аккаунт и подменили картинку в его посте от 2011 года“. По данным сервиса TGStat, похожие русскоязычные посты о „нюдсе“ президента США набрали в Telegram несколько миллионов просмотров. Среди наиболее популярных — записи каналов „Техномотель“ (272 000), „КБ+„ (263 000), „Zлой пруф️“ (212 000), „Медийка“ (192 000), 4ch (182 000), „Сегодня в тренде“ (162 000), „Правдивости“ (153 000), Shtoll News (137 000), „Баррель чёрной икры“ (134 000), „Банки, деньги, два офшора“ (111 000) и 1337 (106 000). Встречаются такие посты и во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут).Некоторые ресурсы, однако, уточнили, что, скорее всего, речь идёт лишь об изменении ссылки на сторонний ресурс, которой больше десяти лет назад поделился Трамп, а достоверность вирусной фотографии при этом не подтверждена. Среди них — Baza (491 000 просмотров) и „Лентач“ (152 000), где добавили: „Трамп на фото, кто-то похожий на него или это вообще фотошоп — неизвестно“. Это не помешало некоторым российским СМИ выпустить материалы с заголовками вроде „Дональд Трамп опубликовал свою голую фотографию“ („Газета.ru“) или „Неизвестные взломали профиль Трампа в X и опубликовали там его голое фото“ (Life.ru).
Во всех упомянутых выше постах и заметках говорится о твите, опубликованном в официальном аккаунте Трампа в соцсети X 15 апреля 2011 года (тогда платформа называлась Twitter). Миллиардер в тот день написал: „Мои мысли о @hannityshow (телешоу ведущего Шона Хэннити. — Прим. ред.) и моём выступлении на „Чайной вечеринке“ (митинге против фискальной политики Белого дома. — Прим. ред.) в этот уик-энд…“ Также в посте была приведена ссылка: http://bit.ly/gnMeEl.
На момент написания этого разбора какая-либо фотография в твите отсутствует, но недавно там действительно можно было увидеть снимок с похожим на Трампа нагим человеком, которого кто-то обрызгивает пульверизатором. Это подтверждается множеством архивных копий поста, сделанных с 3 по 4 февраля 2025 года.
Взлом X
В большинстве публикаций о предполагаемом взломе страницы Трампа в X утверждается, что хакеры заменили фото в старом посте президента США. Однако если злоумышленники на самом деле получили доступ к аккаунту политика с многомиллионной аудиторией, то почему не оставили новые твиты, что было бы намного более эффективным и заметным действием? И как бы в таком случае они отредактировали пост почти 14-летней давности, если платформа этого не позволяет?
В действительности ни о каком полноценном взломе страницы Трампа речи не шло. Как пояснил техножурналист издания Mashable Мэтт Биндер, неизвестные лишь воспользовались уязвимостью сервиса для сокращения ссылок Bitly. По его словам, криптомошенники смогли перехватить несколько коротких URL-адресов и связать их с собственными ссылками. Те, в свою очередь, направляли пользователей на сайт криптоплатформы pump.fun (этот адрес виден в нижней части вирусного скриншота), где можно было приобрести недавно созданные токены (в этом случае Trump’s Meat, что можно перевести как „сосиска Трампа“). На превью одной из таких ссылок и содержалось фото „голого Трампа“. При этом Биндер показал и другие якобы взломанные твиты нынешнего президента США и его жены за 2013 год. Так, в своём твите Трамп призывал читателей подписываться на него в Instagram, а его жена Мелания рекламировала коллекцию ювелирных украшений. В обоих случаях они воспользовались короткими URL-адресами от Bitly — в 2025 году это привело к тому, что в их постах появились ссылки на платформу pump.fun. Согласно архивной копии, в таком изменённом виде твиты существовали ещё с конца января 2025 года.
Биндер рассказал и о том, в чём, по его мнению, состоит уязвимость Bitly. Когда пользователь создаёт с помощью сервиса короткую ссылку, она начинается с bit.ly/, а после идёт либо случайный, либо специально заданный автором набор цифр и/или букв (если определённый набор уже используется, платформа сообщит пользователю, что адрес занят). Журналист предположил, что в Bitly имелась ошибка, которая позволяла использовать заведённые ранее адреса, если исходная ссылка или учётная запись, создавшая ссылку, была удалена или деактивирована.
Согласно архивной копии твита Трампа за 15 апреля 2011 года, изначально он ссылался на некое видео на своём YouTube-канале. „Проверено“ нашло похожий по смыслу пост за ту же дату на его странице в Facebook — там будущий президент США поделился 33-секундным роликом (уже недоступен, но имеется архивная копия), где рассказал, что побывал на шоу Хэннити и на ближайших выходных выступит с речью на публичном мероприятии.
Ещё 30 января сервис Bitly сообщал, что знает об ошибке, которую злоумышленники используют для перенаправления старых, неактивных ссылок на криптоплатформы, и работает над её исправлением. Отдельно уточнялось, что служба безопасности активно удаляет все аккаунты, которые злоупотребляют правилами, и что компания не связана ни с какими криптовалютными проектами. Позднее в тот же день стало известно, что разработчики исправили код, тем самым устранив уязвимость. История о „взломанных“ твитах Трампа закончилась, когда сервис заблокировал адреса мошенников. Сейчас при попытке перехода по ним появляется уведомление об ошибке: „Эта ссылка или QR-код деактивирован“.
Фото XXX
Что касается вирусного снимка, на котором Трамп, предположительно, запечатлён голым, то его подлинность ещё в 2020 году проверяло агентство Reuters. Пять лет назад пользователи Сети утверждали, что на фотографии показано, как на раздетого политика наносят автозагар с помощью пульверизатора. В некоторых постах уточнялось, будто изображение слили активисты движения Anonymous.
Журналисты выяснили, что это фото — арт-проект британской художницы Элисон Джексон. Согласно её сайту, она исследует культ знаменитостей — „необычайное явление, созданное средствами массовой информации, рекламной индустрией и самими известными людьми“. „Джексон поднимает вопросы о том, как мы больше не можем сказать, что реально, а что нет, и как нас это совсем не волнует. Она создаёт убедительно реалистичные фотографии, фильмы и скульптуры, изображающие селебрити, занимающихся своими личными делами (образы, которые мы все представляли, но никогда раньше не видели), используя искусно стилизованных двойников“, — говорится на сайте художницы.
В фотогалерее Джексон есть раздел „Ментальные фотографии“, где собраны постановочные снимки с двойниками политиков, актёров, спортсменов, певцов и других знаменитостей, среди которых, например, члены британской королевской семьи, Билл Клинтон, Владимир Путин, Мэрилин Монро, Дэвид Бекхэм и Ким Кардашьян. На некоторых фото люди представлены без одежды.
Действующий президент США — герой многих работ Джексон, но на её оригинальном фото, впоследствии разошедшемся в Сети, в правом нижнем углу был указан дисклеймер: „Это не Дональд Трамп“. Reuters отдельно уточнило, что в некоторых вирусных публикациях с неверной подписью на снимке заметны гениталии, которые не видны в галерее художницы, и неясно, были ли они позже добавлены пользователями соцсетей с помощью фоторедактора.
В разговоре с Reuters Джексон сказала, что фотография призвана вмешаться в личную жизнь Трампа и сыграть на том, что зрители не могут удержаться и хотят посмотреть на частную жизнь других людей. „Это как визуальная сплетня… Наш вуайеризм приводится в действие самой природой фотографии. Она соблазняет, заставляя поверить в её подлинность, хоть мы и знаем, что это неправда“, — добавила художница.
Снимок был сделан в 2016 году. Закулисное видео с фотосессии, включая разговор с моделью, было опубликовано на YouTube-канале Джексон в ноябре того же года. В ролике художница рассказывает, что на роль Трампа пробовалось около 300 человек и выбор пал на „учителя, музыканта и совсем обычного парня со Среднего Запада [США]“. Другие фотографии из этой серии можно посмотреть в материале Vanity Fair.
Таким образом, хакеры не взламывали страницу Трампа в X и не выкладывали его голое фото. На самом деле мошенники воспользовались ошибкой на стороннем сервисе для создания коротких URL-адресов и перенаправили ссылки из старых постов политика на сайт криптоплатформы. Более того, на снимке изображён не Трамп, а его двойник, позировавший для фотопроекта британской художницы.
Итог: Мошенничество