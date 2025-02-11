Правда ли, что хакеры взломали страницу Трампа в X и опубликовали его голое фото?

В большинстве публикаций о предполагаемом взломе страницы Трампа в X утверждается, что хакеры заменили фото в старом посте президента США. Однако если злоумышленники на самом деле получили доступ к аккаунту политика с многомиллионной аудиторией, то почему не оставили новые твиты, что было бы намного более эффективным и заметным действием? И как бы в таком случае они отредактировали пост почти 14-летней давности, если платформа этого не позволяет ?

В действительности ни о каком полноценном взломе страницы Трампа речи не шло. Как пояснил техножурналист издания Mashable Мэтт Биндер, неизвестные лишь воспользовались уязвимостью сервиса для сокращения ссылок Bitly. По его словам, криптомошенники смогли перехватить несколько коротких URL-адресов и связать их с собственными ссылками. Те, в свою очередь, направляли пользователей на сайт криптоплатформы pump.fun (этот адрес виден в нижней части вирусного скриншота), где можно было приобрести недавно созданные токены (в этом случае Trump’s Meat, что можно перевести как „сосиска Трампа“). На превью одной из таких ссылок и содержалось фото „голого Трампа“. При этом Биндер показал и другие якобы взломанные твиты нынешнего президента США и его жены за 2013 год. Так, в своём твите Трамп призывал читателей подписываться на него в Instagram, а его жена Мелания рекламировала коллекцию ювелирных украшений. В обоих случаях они воспользовались короткими URL-адресами от Bitly — в 2025 году это привело к тому, что в их постах появились ссылки на платформу pump.fun. Согласно архивной копии, в таком изменённом виде твиты существовали ещё с конца января 2025 года.