28-летний Александр Болшунов не участвовал в этапах Кубка мира почти три года, поскольку после начала полномасштабного вторжения России в Украину лыжники из России и Беларуси утратили возможность выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Тем не менее, это не помешает Болшунову принять участие в массовой гонке в Италии в четверг, где ему предстоит преодолеть дистанцию в 30 км. Причина в том, что данное соревнование не проходит под эгидой FIS, и санкции против российских и белорусских спортсменов здесь не действуют. Более того, Болшунов, выступая под флагом России, сможет бороться за высокие места.

„Это победа здравого смысла и спорта“, — с радостью отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, узнав о решении организаторов. „Это отличная новость, показывающая, что в Европе есть разумные силы. В отличие от Норвегии, в Италии живут люди, которые понимают, что спорт важнее политики.“

Организаторы марафона подчеркнули, что, несмотря на чувствительность вопроса, связанного с конфликтом в Украине, в спортивном контексте следует различать взгляды спортсменов и политические позиции. „Решение о допуске спортсменов должно базироваться на принципах спорта, справедливости и милосердия. Мы понимаем, что ситуация имеет как спортивное, так и социальное измерение, однако команда Moonlight Classic дистанцируется от политической полемики и ориентируется исключительно на спортивный аспект соревнования“, — заявили они.

Не стоит забывать, что организаторы марафона щедро вознаграждают победителей: первое место принесет почти 14 200 евро.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. В прошлом году самым возрастным участником мужской дистанции 30 км стал спортсмен, которому исполнилось 70 лет.

Что касается Болшунова, то в марте 2022 года он принял участие в митинге в „Лужниках“, поддержав войну в Украине. На этом пропагандистском мероприятии, организованном российскими властями, участники, в том числе известные спортсмены, носили символ „Z“ — знак российской агрессии.

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