ВИДЕО | О мире говорить еще рано. Цахкна: цели Путина в отношении Украины не изменились

Он добавил, что до этого еще очень далеко. Путин не изменил своих целей, и у него есть ресурсы для их достижения.

Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с пятницы по воскресенье. На прошлой неделе Цахкна вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы посетил США. Среди прочего, они встретились с Китом Келлогом, специальным представителем США по вопросам Украины и России.

По итогам встреч стало ясно, что конкретный мирный план пока не разработан. „Но четкий посыл заключается в том, что Европа должна взять на себя больше ответственности в этом процессе примирения, больше ответственности в предоставлении гарантий безопасности“, - сказал Цахкна.

По его словам, на конференции необходимо обсудить, как поставить Путина в более уязвимое положение. Это означает выделение дополнительной военной помощи Украине и введение очень жестких санкций. В то же время, по словам Цахкна, необходимо использовать замороженные российские активы, потому что их изъятие нанесет Путину серьезный удар.

Война в Украине продолжается уже почти три года. Цахкна критикует прежние шаги Байдена. По словам министра иностранных дел, украинцам с самого начала следовало оказывать большую помощь, чтобы они могли оказать сопротивление россиянам в течение первого года.

Что можно сказать сейчас по поводу того, когда воюющие сложат оружие на выгодных для украинцев условиях? „Какие-то решения будут найдены в этом году“, - уверен Цахкна.

Остальные подробности - в видеоинтервью.

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