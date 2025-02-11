Полиция просит помощи в поисках пропавшей 14-летней девушки

Эмили должна была приехать в Эмайыэский учебный центр Маарьямааской образовательной коллегии вечером 9 февраля, но до сих пор там не появилась. Не вернулась она и домой в Йыгевамаа.

Девушка должна была сесть на автобус, следовавший из Сиймусти в Йыгева. Оттуда она должна была доехать на поезде до Тарту, где ее ждал работник учебного центра. Однако в поезде девушки не оказалось, и до сих пор неизвестно, находилась ли она в поезде, сошла ли с него и с кем она была.