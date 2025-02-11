ГРАФИК | Во всем виноват ветер? В среду в пиковые часы стоимость электроэнергии превысит 400 евро

Сегодняшняя цена на электроэнергию (191,25 евро/МВт⋅ч) - это рекорд текущего года.

Особенно высокой цена будет завтра вечером с 17 до 18 часов — 483,02 евро/МВт⋅ч. Дешевле всего электроэнергия будет стоить с 5 до 6 часов утра, когда ее биржевая цена составит 69,69 евро за мегаватт-час.

В Литве и Латвии электроэнергия будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, в то время как в Финляндии среднесуточная биржевая цена гораздо ниже — 71,58 евро за мегаватт-час.

Хотя главным „виновником“ слишком высоких цен на электроэнергию в этом году является практически отсутствующий в странах Балтии ветер - по прогнозам, завтра литовские и эстонские ветряные турбины будут работать в среднем менее чем на 10% мощности, - свое влияние на цены на электроэнергию оказывает и осуществленная в выходные десинхронизация.

Ранее пропускная способность для торговли электроэнергией между Литвой и Польшей составляла 500 МВт, но после перевода кабеля передачи LitPol Link на переменный ток эта мощность больше недоступна. Это означает, что завтрашняя более дешевая электроэнергия из Польши не дойдет до стран Балтии. В перспективе планируется открыть для торговли 150 МВт. До конца недели соединение Швеция-Литва также ограничено 100 МВт. EstLink 2 (650 МВт) не работает с 25 декабря.

Следует также учитывать, что электростанции, претендующие на резервы на Балтийском утреннем аукционе электроэнергии, больше не смогут предлагать на бирже электроэнергии те же мегаватты. Однако открывшийся на прошлой неделе рынок мощности может в определенных случаях оказать и положительное влияние на стоимость акций, поскольку необходимость поддержания резервов может вывести на рынок производственные мощности, которые в противном случае простаивали.

Ежедневные колебания биржевой цены на электроэнергию затрагивают только тех потребителей, у которых заключен договор по биржевому пакету. В случае контракта на электроэнергию по фиксированной цене стоимость устанавливается на весь период действия контракта и не меняется.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить