ЧП и криминал
11.02.2025, 16:55

Игравший на берегу ребенок провалился под лед реки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в 15:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту под лед реки Эмайыги провалился ребенок.

В Центр тревоги позвонила женщина, проходившая неподалеку от места происшествия. Она увидела, как на берегу реки ребенок прыгал по льду, а затем провалился в воду. Женщина обратилась в службу спасения и вытащила ребенка из воды. Ребенок был передан специалистам скорой помощи, которые отвезли его домой.

За последние несколько недель в Центр тревоги поступило несколько вызовов, связанных с находившимися на льду водоемов детьми и рыбаками. „Напоминаем, что лед на внутренних водоемах еще слишком тонкий, и запрет на выход на лед внутренних водоемов действует и по сей день. Безопасной толщиной льда считается 10 сантиметров и более. Для этого минусовая температура должна продержаться более недели“, - говорит руководитель коммуникационного отдела Спасательного департамента Аннели Ооне.

Спасатели предупреждают, что лед водоемов может быть непрочным в местах с быстрым течением, в устьях рек, у источников, в местах выхода труб, у лодочных причалов и в камышовых зарослях. Температура подледной воды составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, а ребенок и того меньше.

„Мы призываем родителей рассказывать об опасности, которую представляет собой тонкий лед, и следить за своими детьми. Рыбаков просим быть терпеливыми, а если выход на лед водоемов разрешен, обязательно подумайте о безопасности: если вы отправляетесь на большое расстояние, возьмите с собой „когти-спасалки“, заряженный мобильный телефон в непромокаемом пакете и сухую одежду, а также не забудьте надеть спасательный жилет поверх другой одежды“, - добавила Ооне.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты льда в приложении погоды ILM+ и на специальном сайте.

Если вы попали в беду на воде или заметили утопающего, звоните по телефону экстренной помощи 112

Чтобы Центр тревоги среагировать мог как можно быстрее, необходимо помнить следующее:

  • Звоните по номеру 112, если вам требуется экстренная помощь. Не звоните по номеру 112, чтобы получить или предоставить информацию или попросить совета: для этого есть Государственный инфотелефон 1247.

  • Сначала наберите 112, а не связывайтесь с членами семьи или друзьями. Если вы не позвоните в Центр тревоги по номеру 112 сразу, вы потеряете драгоценное время, в которое могла бы быть отправлена помощь.

  • Расскажите, что случилось, кто пострадал и кого надо спасать.

  • Назовите адрес или опишите место, куда надо отправить помощь. Позиционируя ваш настольный телефон, Центр тревоги видит адрес, позиционируя ваш мобильный телефон – район, где вы находитесь. Для точного определения места происшествия необходимо предоставить уточняющую информацию: назовите адрес, перечислите расположенные поблизости объекты и по возможности дайте GPS координаты.

  • Если вас самих нет на месте происшествия, сообщите об этом.

  • Постарайтесь соблюдать спокойствие, слушайте вопросы диспетчера, отвечайте ясно и коротко.

  • Если жизнь и имущество находятся в опасности, помощь будет отправлена уже во время телефонного звонка. Дополнительные вопросы не задерживают реагирование: помощь уже в пути.

  • Не кладите трубку, пока не будут выяснены необходимые для оказания помощи обстоятельства.

  • Ваша телефонная линия должна оставаться свободной, чтобы вам могли перезвонить, если нужно будет получить от вас дополнительную информацию или дать вам советы.

  • Если ситуация на месте происшествия изменилась (улучшилась или ухудшилась), наберите 112 и сообщите об этом.

  • Все экстренные телефонные вызовы записываются.

Если вам нужна экстренная помощь, но вы находитесь вне зоны действия мобильной связи, достаньте СИМ-карту из мобильного телефона. В этом случае при наборе 112 мобильный телефон выберет другую доступную в этом районе сеть с более сильным сигналом.

Источник: Спасательный департамент

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии