Игравший на берегу ребенок провалился под лед реки
Сегодня в 15:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту под лед реки Эмайыги провалился ребенок.
В Центр тревоги позвонила женщина, проходившая неподалеку от места происшествия. Она увидела, как на берегу реки ребенок прыгал по льду, а затем провалился в воду. Женщина обратилась в службу спасения и вытащила ребенка из воды. Ребенок был передан специалистам скорой помощи, которые отвезли его домой.
За последние несколько недель в Центр тревоги поступило несколько вызовов, связанных с находившимися на льду водоемов детьми и рыбаками. „Напоминаем, что лед на внутренних водоемах еще слишком тонкий, и запрет на выход на лед внутренних водоемов действует и по сей день. Безопасной толщиной льда считается 10 сантиметров и более. Для этого минусовая температура должна продержаться более недели“, - говорит руководитель коммуникационного отдела Спасательного департамента Аннели Ооне.
Спасатели предупреждают, что лед водоемов может быть непрочным в местах с быстрым течением, в устьях рек, у источников, в местах выхода труб, у лодочных причалов и в камышовых зарослях. Температура подледной воды составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, а ребенок и того меньше.
„Мы призываем родителей рассказывать об опасности, которую представляет собой тонкий лед, и следить за своими детьми. Рыбаков просим быть терпеливыми, а если выход на лед водоемов разрешен, обязательно подумайте о безопасности: если вы отправляетесь на большое расстояние, возьмите с собой „когти-спасалки“, заряженный мобильный телефон в непромокаемом пакете и сухую одежду, а также не забудьте надеть спасательный жилет поверх другой одежды“, - добавила Ооне.
Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты льда в приложении погоды ILM+ и на специальном сайте.
Если вы попали в беду на воде или заметили утопающего, звоните по телефону экстренной помощи 112
Чтобы Центр тревоги среагировать мог как можно быстрее, необходимо помнить следующее:
Звоните по номеру 112, если вам требуется экстренная помощь. Не звоните по номеру 112, чтобы получить или предоставить информацию или попросить совета: для этого есть Государственный инфотелефон 1247.
Сначала наберите 112, а не связывайтесь с членами семьи или друзьями. Если вы не позвоните в Центр тревоги по номеру 112 сразу, вы потеряете драгоценное время, в которое могла бы быть отправлена помощь.
Расскажите, что случилось, кто пострадал и кого надо спасать.
Назовите адрес или опишите место, куда надо отправить помощь. Позиционируя ваш настольный телефон, Центр тревоги видит адрес, позиционируя ваш мобильный телефон – район, где вы находитесь. Для точного определения места происшествия необходимо предоставить уточняющую информацию: назовите адрес, перечислите расположенные поблизости объекты и по возможности дайте GPS координаты.
Если вас самих нет на месте происшествия, сообщите об этом.
Постарайтесь соблюдать спокойствие, слушайте вопросы диспетчера, отвечайте ясно и коротко.
Если жизнь и имущество находятся в опасности, помощь будет отправлена уже во время телефонного звонка. Дополнительные вопросы не задерживают реагирование: помощь уже в пути.
Не кладите трубку, пока не будут выяснены необходимые для оказания помощи обстоятельства.
Ваша телефонная линия должна оставаться свободной, чтобы вам могли перезвонить, если нужно будет получить от вас дополнительную информацию или дать вам советы.
Если ситуация на месте происшествия изменилась (улучшилась или ухудшилась), наберите 112 и сообщите об этом.
Все экстренные телефонные вызовы записываются.
Если вам нужна экстренная помощь, но вы находитесь вне зоны действия мобильной связи, достаньте СИМ-карту из мобильного телефона. В этом случае при наборе 112 мобильный телефон выберет другую доступную в этом районе сеть с более сильным сигналом.
Источник: Спасательный департамент