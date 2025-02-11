Игравший на берегу ребенок провалился под лед реки

В Центр тревоги позвонила женщина, проходившая неподалеку от места происшествия. Она увидела, как на берегу реки ребенок прыгал по льду, а затем провалился в воду. Женщина обратилась в службу спасения и вытащила ребенка из воды. Ребенок был передан специалистам скорой помощи, которые отвезли его домой.

За последние несколько недель в Центр тревоги поступило несколько вызовов, связанных с находившимися на льду водоемов детьми и рыбаками. „Напоминаем, что лед на внутренних водоемах еще слишком тонкий, и запрет на выход на лед внутренних водоемов действует и по сей день. Безопасной толщиной льда считается 10 сантиметров и более. Для этого минусовая температура должна продержаться более недели“, - говорит руководитель коммуникационного отдела Спасательного департамента Аннели Ооне.

Спасатели предупреждают, что лед водоемов может быть непрочным в местах с быстрым течением, в устьях рек, у источников, в местах выхода труб, у лодочных причалов и в камышовых зарослях. Температура подледной воды составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, а ребенок и того меньше.

„Мы призываем родителей рассказывать об опасности, которую представляет собой тонкий лед, и следить за своими детьми. Рыбаков просим быть терпеливыми, а если выход на лед водоемов разрешен, обязательно подумайте о безопасности: если вы отправляетесь на большое расстояние, возьмите с собой „когти-спасалки“, заряженный мобильный телефон в непромокаемом пакете и сухую одежду, а также не забудьте надеть спасательный жилет поверх другой одежды“, - добавила Ооне.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты льда в приложении погоды ILM+ и на специальном сайте.

Если вы попали в беду на воде или заметили утопающего, звоните по телефону экстренной помощи 112

Чтобы Центр тревоги среагировать мог как можно быстрее, необходимо помнить следующее: