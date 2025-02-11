В Казахстане не включили гимн России во время турнир по смешанным единоборствам

В главном бою турнира Nomad Fighting 12 встретились казахстанец Азамат Бакытов и россиянин Мухамед Калмыков. Перед поединком должны были прозвучать гимны обеих стран, однако после объявления ведущих гимн России не зазвучал. Спустя несколько секунд ведущие просто объявили гимн Казахстана, который был исполнен без задержек.

Корреспондент Tengri Sport связался с президентом организации Nomad Fighting Мухамеджаном Конысбековым, который сообщил, что на турнире произошла техническая накладка. Гимн России не был установлен, и организаторы решили не портить настрой участникам соревнования и продолжить без задержек. Также Конысбеков отметил, что после боя они встретились с командой Калмыкова, обсудили инцидент и остались без обид.

„Это была техническая неполадка. Гимн не был скачан, и мы не стали задерживать эфир и сбивать настрой бойцам и продолжили дальше. Со всей командой Калмыкова мы после турнира встретились и переговорили. Они поняли ситуацию, и у них нет обид. Ничего преднамеренного не было в этой ситуации. Мы за дружбу народов и уважение друг к другу“, - рассказал Конысбеков.

Лига обратилась к поклонникам в социальных сетях с разъяснением: „Руководство лиги Nomad FC заявляет, что гимн Российской Федерации перед главным поединком на турнире NF 12 не прозвучал исключительно из-за технических неполадок. Просим не разжигать необоснованные провокации“.

Поединок между Азаматом Бакытовым и Мухамедом Калмыковым стал главным событием вечера на турнире Nomad Fighting 12 и разыгрывал пояс промоушена. Бойцы с первых минут активно обменивались ударами, стремясь нанести как можно больше повреждений сопернику.

За 25 секунд до конца первого раунда Калмыков отправил Бакытова в нокдаун после правого бокового на оттяжке. Азамат смог подняться и дожить до конца раунда, но уже в начале второго раунда снова оказался в нокдауне. Несмотря на попытки восстановиться, рефери решил остановить поединок, посчитав, что Бакытов не пришел в себя. Победа техническим нокаутом была присуждена Мухамеду Калмыкову.

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