11.02.2025, 16:20
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Авис Утилитас“ уверенно обыграл „Садам“ и вышел в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 11 февраля, в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу „Авис Утилитас“ (Рапла) одержал домашнюю победу над „Садама“ (Пярну) со счетом 79:69.
„Авис Утилитас“ заложил основу победы благодаря мощной первой половине. Уже после первой четверти команда вела со счетом 24:14, а к большому перерыву увеличила свое преимущество до 47:28.
Уже подписаны?