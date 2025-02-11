ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Авис Утилитас“ уверенно обыграл „Садам“ и вышел в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу

„Авис Утилитас“ заложил основу победы благодаря мощной первой половине. Уже после первой четверти команда вела со счетом 24:14, а к большому перерыву увеличила свое преимущество до 47:28.

Во второй половине „Садам“ активизировался и в середине заключительной четверти сократил отставание до семи очков. Однако на большее подопечные Кристиана Эварта претендовать не смогли. „Авис Утилитас“ уверенно довел матч до победы – 79:69, гарантировав себе место в полуфинале.