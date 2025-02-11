Баскетбол
11.02.2025, 16:20

СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Авис Утилитас“ и „Садам“ разыграют путёвку в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу

 
Начало в 19:00
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу „Авис Утилитас“ (Рапла) сыграет на своем паркете против „Садама“ (Пярну). Матч начнется в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Только в субботу эти команды уже встречались в Эстоно-латвийской лиге Optibet, где „Авис Утилитас“ одержал уверенную победу со счетом 113:76. В объединенной лиге оба клуба делят 8-9 места, имея одинаковый баланс побед и поражений (11-12).

Победитель этой встречи выйдет в полуфинал, где встретится с „Тартуским университетом“ или „Кейла Кулбет“.

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