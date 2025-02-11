11.02.2025, 16:20
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | „Авис Утилитас“ и „Садам“ разыгрывают путёвку в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу
„Авис Утилитас“ vs „Садам“ 24:14; 23:14;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу „Авис Утилитас“ (Рапла) сыграет на своем паркете против „Садама“ (Пярну). Матч начнется в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Только в субботу эти команды уже встречались в Эстоно-латвийской лиге Optibet, где „Авис Утилитас“ одержал уверенную победу со счетом 113:76. В объединенной лиге оба клуба делят 8-9 места, имея одинаковый баланс побед и поражений (11-12).
Уже подписаны?