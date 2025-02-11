Баскетбол
11.02.2025, 16:20

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Авис Утилитас“ уверенно обыграл „Садам“ и вышел в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу

 
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Во вторник, 11 февраля, в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу „Авис Утилитас“ (Рапла) одержал домашнюю победу над „Садама“ (Пярну) со счетом 79:69.

„Авис Утилитас“ заложил основу победы благодаря мощной первой половине. Уже после первой четверти команда вела со счетом 24:14, а к большому перерыву увеличила свое преимущество до 47:28.

Во второй половине „Садам“ активизировался и в середине заключительной четверти сократил отставание до семи очков. Однако на большее подопечные Кристиана Эварта претендовать не смогли. „Авис Утилитас“ уверенно довел матч до победы – 79:69, гарантировав себе место в полуфинале.

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