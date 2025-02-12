„В Таллинне могло бы быть на 140 случаев инсульта меньше“. Город принял план действий по снижению шума

Постоянный шум от движения транспорта в значительной мере вредит здоровью горожан. В Таллинне от постоянного шума страдает около 10% населения, а с уровнем шума выше нормы сталкиваются почти половина жителей. Согласно исследованию ученых Тартуского университета, в Таллинне могло бы быть на 140 случаев инсульта меньше, а 130 человек не заболели бы ишемической болезнью сердца, если бы средний уровень шума от движения транспорта в городе не превышал 50 децибел (дБ) в сутки.

„Как подтверждают ученые Тартуского университета, Департамент здоровья, архитекторы и предприниматели, шум значительно влияет на здоровье людей. Кроме того, шум от движения транспорта в Таллинне сдерживает развитие бизнеса. Цены на квартиры в Таллинне остаются высокими, если на рынок не выходят новые жилые комплексы, поскольку высокий уровень шума препятствует выдаче разрешений на строительство, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. – Из-за транспортного шума в центре города заявления на выдачу разрешений на строительство отклоняются, маленькие дети не могут спать на улице под окнами, а горожан беспокоит звук ускоряющихся мотоциклов и автомобилей. У городской управы есть решения этих проблем, и мы действуем на основании научных исследований, ориентируясь на опыт других северных городов“, – добавил Пере.

Основным решением проблемы уровня шума является развитие и поддержка устойчивых способов передвижения: общественного транспорта, передвижения на велосипедах и пешком.

В плане по снижению шума подчеркивается, что основным решением проблемы является развитие и поддержка устойчивых способов передвижения: общественного транспорта, передвижения на велосипедах и пешком. Для этого город будет строить более удобные улицы, трамвайные пути и полосы общественного транспорта. Важным аспектом также является защита зеленых зон от шума и улучшение звукоизоляции зданий, чувствительных к шуму.