ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Тартуский университет“ совершил камбэк в матче с „Кейла Кулбет“ и вышел в полуфинал Кубок Эстонии по баскетболу

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом гостей – 15:13. „Кейла Кулбет“ продолжила уверенную игру и к большому перерыву вела в счете 35:31.

Однако сенсации не случилось: третья четверть осталась за хозяевами (21:12), а в заключительном отрезке они также оказались сильнее (22:20). Финальная сирена зафиксировала победу тартуской команды со счетом 74:67, что обеспечило ей выход в полуфинал, где она встретится с „Авис Утилитас“.