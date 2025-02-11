Баскетбол
11.02.2025, 15:59

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Тартуский университет“ совершил камбэк в матче с „Кейла Кулбет“ и вышел в полуфинал Кубок Эстонии по баскетболу

 
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во вторник, 11 февраля, в Тарту состоялся четвертьфинальный матч Кубка Эстонии по баскетболу, в котором „Тартуский университет“ обыграл „Кейла Кулбет“ со счетом 74:67.

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом гостей – 15:13. „Кейла Кулбет“ продолжила уверенную игру и к большому перерыву вела в счете 35:31.

Однако сенсации не случилось: третья четверть осталась за хозяевами (21:12), а в заключительном отрезке они также оказались сильнее (22:20). Финальная сирена зафиксировала победу тартуской команды со счетом 74:67, что обеспечило ей выход в полуфинал, где она встретится с „Авис Утилитас“.

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