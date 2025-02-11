11.02.2025, 15:59
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Тартуский университет“ совершил камбэк в матче с „Кейла Кулбет“ и вышел в полуфинал Кубок Эстонии по баскетболу
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 11 февраля, в Тарту состоялся четвертьфинальный матч Кубка Эстонии по баскетболу, в котором „Тартуский университет“ обыграл „Кейла Кулбет“ со счетом 74:67.
Первая четверть встречи прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом гостей – 15:13. „Кейла Кулбет“ продолжила уверенную игру и к большому перерыву вела в счете 35:31.
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