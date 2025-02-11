11.02.2025, 15:59
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кубок Эстонии по баскетболу: „Тартуский университет“ сыграет в четвертьфинале с „Кейла Кулбет“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Тарту пройдет четвертьфинальный матч Кубка Эстонии по баскетболу, в котором „Тартуский университет“ встретится с „Кейла Кулбет“. Начало игры в 19:00, прямая трансляция доступна для подписчиков Delfi.
В последней встрече в Optibet Эстонско-латвийской лиге, состоявшейся в конце января, „Тартуский университет“ уверенно обыграл „Кейла Кулбет“ со счетом 96:66 в Валга. После этого тартуская команда, занимающая четвертое место в объединённой лиге, победила „Огре“ в гостях (86:79), тогда как „Кейла Кулбет“ потерпела два крупных поражения — от „Калев/Крамо“ (60:111) и рижского „Зелли“ (60:84).
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