Перед Днем независимости квартирные товарищества Ласнамяэ получат государственные флаги

„В наших погодных условиях флаги очень быстро изнашиваются, особенно в Ласнамяэ, где ветра – повседневное явление. Мы хотим, чтобы в государственные праздники Ласнамяэ украшали опрятные государственные флаги, поэтому уже третий год подряд проводим эту акцию“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Опыт предыдущих лет показывает, что даже при условии предварительной регистрации флаги заканчиваются за несколько часов, поэтому старейшина призывает всех заинтересованных в получении флага представителей товариществ поторопиться с регистрацией.

На следующей неделе управа района Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам государственные флаги Эстонии. Всего будет роздано 107 флагов. Желающим получить флаг представителям квартирных товариществ следует заполнить регистрационную форму.

Заполнившие форму товарищества смогут бесплатно получить флаги с 17 по 21 февраля в здании управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в часы работы управы: пн. 8.15–18.00, вт.–чт. 8.15–17.00 и пт. 8.15–16.00. На месте следует обратиться к сотрудникам инфостола, которые сверят регистрационные данные и выдадут флаг.

Вывешивать флаг Эстонской Республики обязательно три раза в год:

в День независимости, 24 февраля;

в День победы, 23 июня (в Иванову ночь флаг не опускается);

в День восстановления независимости, 20 августа.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить