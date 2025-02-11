В ходе учений Сил обороны несколько солдат получили переохлаждение и обморожения. Командованию правду не сообщили

Во время учений в рамках зимнего лагеря группа солдат должна была переправиться через реку Валге. Как стало известно Delfi, хотя представители Сил обороны утверждали, что военные перейдут ее вброд, ледяная вода доходила им как минимум до пояса. После того как молодые люди выбрались на берег, им в мокрой одежде пришлось три часа ждать прибытия бронетехники. Затем им приказали установить палатки, где они пробыли еще около четырех часов.