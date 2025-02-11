Мошенники звонят от имени Государственного инфотелефона

„Людям звонили с номеров 61247 и +372 600 1247. Последний является официальным длинным номером Государственного инфотелефона. Мошенники также используют приложение Telegram, где применяют номер 1247. Они представляются сотрудниками полиции, утверждают, что у человека проблемы с кредитом, и предлагают помощь. Насколько нам известно, такие звонки совершаются на русском языке. Как и положено мошенникам, они требуют ввести пароли и предоставить другие конфиденциальные данные для „решения проблемы“, — пояснил Янек Муракас, кризисный менеджер Центра Тревоги. — Важно помнить, что государственные службы никогда не запрашивают пароли или данные кредитных карт“.

По словам Янека Муракаса, гражданин может получить звонок с Государственного инфотелефона только в следующих случаях:

если ранее звонил по номеру 1247, но линия была занята, и он запросил обратный звонок;

если запрос поступил от партнёра по сотрудничеству.

„Оператор Государственного инфотелефона связывается с человеком только по предварительному согласованию, например, для предоставления дополнительной информации“, — добавил он. — „В исключительных случаях мы звонили находившимся в Эстонии людям по просьбе партнёров. Например, в 2022–2024 годах мы связывались с украинскими военными беженцами, а в 2023 году информировали граждан о необходимости продления удостоверений личности. В подобных ситуациях мы всегда заранее делаем публичное объявление и размещаем информацию на нашем сайте www.häirekeskus.ee “.

При звонке с Государственного инфотелефона отображается только номер 1247. Оператор всегда начинает разговор с представления: сообщает, что звонит с Государственного инфотелефона. „Поскольку с этого года мы больше не обзваниваем украинских военных беженцев, то теперь, если звоним гражданам, всегда начинаем разговор на эстонском языке“, — уточнил кризисный менеджер Центра Тревоги.

Операторы Государственного инфотелефона предоставляют и получают информацию по телефону, электронной почте и в чате с помощью виртуального ассистента.