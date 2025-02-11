Мнение
11.02.2025, 18:24

Смерть Путина не за горами: Россия торопится начать эскалацию с НАТО

 
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
ФОТО: ELIJAH NOUVELAGEALEXANDER NEMENOV | Scanpix

Избрание Дональда Трампа президентом США стало большим геостратегическим поражением России.

Кремль жаждал внутриполитического хаоса в Америке. Российская диктаторская клика рассчитывала, что победит кандидат Демократической партии Камила Харрис. Но с минимальным преимуществом. Москва надеялась, что в этом случае Трамп и его сторонники начнут вопить о фальсификации результатов выборов. После этого последовали бы судебные разбирательства, демонстрации, пикеты, столкновения приверженцев республиканцев и демократов между собой и с полицией… И так далее, и тому подобное. Уже за несколько месяцев до президентских выборов в США российские пропагандисты на все лады смаковали, как им казалось, неизбежный хаос в Америке.

Но внутриполитическая жизнь в США не стала хаотичной. Согласно воле большинства избирателей, верховная власть в Америке спокойно и демократично перешла от одного человека к другому. И это стало огромнейшим разочарованием не только для Москвы, но и для Тегерана, Пекина и прочих более мелких столиц, где сидят диктаторские режимы.

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