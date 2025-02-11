Кремль жаждал внутриполитического хаоса в Америке. Российская диктаторская клика рассчитывала, что победит кандидат Демократической партии Камила Харрис. Но с минимальным преимуществом. Москва надеялась, что в этом случае Трамп и его сторонники начнут вопить о фальсификации результатов выборов. После этого последовали бы судебные разбирательства, демонстрации, пикеты, столкновения приверженцев республиканцев и демократов между собой и с полицией… И так далее, и тому подобное. Уже за несколько месяцев до президентских выборов в США российские пропагандисты на все лады смаковали, как им казалось, неизбежный хаос в Америке.