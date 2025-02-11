Суд оправдал бизнесмена Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала

В сегодняшнем решении Тартуский уездный суд оправдал Парвела Пруунсильда, крупного благотворителя партии Isamaa, и Прийта Хумала, члена Isamaa и бывшего вице-мэра Тарту.

Согласно обвинительному заключению, Пруунсильд оказывал давление на Хумала, чтобы тот склонил городские власти к принятию выгодного для Пруунсильда решения, отказавшись от покупки старого здания ERM на улице Куперьянова, 9. Таким образом, студенческая корпорация „Сакала“, в которой состоит Пруунсильд, смогла приобрести здание ERM.

В ходе судебных прений прокурор потребовал наказать Пруунсильда условным лишением свободы на один год, а для Хумала запросил два месяца реального тюремного заключения. Защита считала, что обвиняемых следует оправдать.

Суд постановил взыскать с государства в пользу Прийта Хумала 93 000 евро в качестве судебных расходов, сам Хумал должен оплатить около 10 000 евро. В пользу Пруунсильда взыскано 192 000 евро, предпринимателю останется выплатить 24 000 евро.

Суд счел, что, хотя в процессе принятия решения Хумал выступал в качестве официального лица, он не влиял на принятие решения по существу в данном деле: оно было принято на основе консенсуса.

Вместе с тем суд установил, что Хумал и Пруунсильд были взаимосвязанными лицами, но не в контексте Закона о борьбе с коррупцией. Связанные с Хумалом договоры с BigBank, который принадлежит Пруунсильду, были заключены на обычных условиях и, таким образом, Хумал и Пруунсильд не являлись взаимосвязанными сторонами в смысле антикоррупционного законодательства.

Суд согласился с обвинением в той части, что Пруунсильд имеет значительное влияние в партии Isamaa и с его мнением считаются. Однако суду не удалось подтвердить, что Хумал стал вице-мэром благодаря Пруунсильду или что Пруунсильд смог повлиять на него, чтобы тот ушел в отставку. А теоретического влияния, по мнению суда, недостаточно.