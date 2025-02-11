Суд оправдал бизнесмена Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала
Сегодня Тартуский окружной суд оправдал политиков партии Isamaa, бизнесмена Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала по предъявленным им обвинениям по делу, связанному с продажей бывшего здания Эстонского национального музея в Тарту (ERM). Государству придется оплатить счета адвокатов политиков - почти 300 000 евро.
В сегодняшнем решении Тартуский уездный суд оправдал Парвела Пруунсильда, крупного благотворителя партии Isamaa, и Прийта Хумала, члена Isamaa и бывшего вице-мэра Тарту.
Согласно обвинительному заключению, Пруунсильд оказывал давление на Хумала, чтобы тот склонил городские власти к принятию выгодного для Пруунсильда решения, отказавшись от покупки старого здания ERM на улице Куперьянова, 9. Таким образом, студенческая корпорация „Сакала“, в которой состоит Пруунсильд, смогла приобрести здание ERM.
В ходе судебных прений прокурор потребовал наказать Пруунсильда условным лишением свободы на один год, а для Хумала запросил два месяца реального тюремного заключения. Защита считала, что обвиняемых следует оправдать.
Суд постановил взыскать с государства в пользу Прийта Хумала 93 000 евро в качестве судебных расходов, сам Хумал должен оплатить около 10 000 евро. В пользу Пруунсильда взыскано 192 000 евро, предпринимателю останется выплатить 24 000 евро.
Суд счел, что, хотя в процессе принятия решения Хумал выступал в качестве официального лица, он не влиял на принятие решения по существу в данном деле: оно было принято на основе консенсуса.
Вместе с тем суд установил, что Хумал и Пруунсильд были взаимосвязанными лицами, но не в контексте Закона о борьбе с коррупцией. Связанные с Хумалом договоры с BigBank, который принадлежит Пруунсильду, были заключены на обычных условиях и, таким образом, Хумал и Пруунсильд не являлись взаимосвязанными сторонами в смысле антикоррупционного законодательства.
Суд согласился с обвинением в той части, что Пруунсильд имеет значительное влияние в партии Isamaa и с его мнением считаются. Однако суду не удалось подтвердить, что Хумал стал вице-мэром благодаря Пруунсильду или что Пруунсильд смог повлиять на него, чтобы тот ушел в отставку. А теоретического влияния, по мнению суда, недостаточно.
Более прямую связь суд обнаружил в том, что Пруунсильд внес 3 000 евро в поддержку избирательной кампании Хумала. Однако эти расходы были возмещены до того, как стало известно, что Хумал станет вице-мэром. Эта сумма, как счел суд, не имела экономического воздействия на Хумала и не является достаточной для того, чтобы считать ее долгом благодарности. Между ними сложились доверительные отношения, у них общие взгляды, поэтому Пруунсильда и Хумала можно считать хоть и друзьями, но не близкими, решил суд.
Как отметил суд, поскольку пособничество возможно только в отношении умышленного противоправного деяния другого лица, а Хумал был оправдан по обвинению в нарушении ограничений на совершение действий, Пруунсильд также должен быть оправдан по обвинению в пособничестве.
Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде.