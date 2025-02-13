КАРТА | В Таллинне 122 учителя получили предупреждения о выполнении языковых требований, хуже всего ситуация в Ласнамяэ(6)
В образовательных учреждениях Таллинна началась выдача предупреждений педагогам, чьи языковые навыки не соответствуют установленным законодательством требованиям. В общей сложности 122 учителя получили уведомления о необходимости повышения уровня владения эстонским языком.
Городские власти готовы оказать всестороннюю поддержку, чтобы помочь педагогам успешно сдать языковой экзамен и продолжить работу в системе образования. Начиная с августа 2025 года, учителя с уровнем эстонского ниже B2 больше не смогут преподавать в школах.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что переход на обучение на эстонском языке является важным этапом реформы, а владение языком – ее ключевым элементом. “Знание эстонского языка неотъемлемая часть профессиональных компетенций учителя, наша задача – обеспечить, чтобы в школах и детских садах работали квалифицированные специалисты, чьи языковые навыки соответствуют требованиям законодательства. Впереди второй учебный год перехода на эстонский язык обучения, и доля педагогов с уровнем C1 должна увеличиваться. Учителя с уровнем B1 больше не смогут продолжать работу в школах, им необходимо сдать экзамен на B2 до августа этого года“, – сказал Яшин. Он добавил, что город осознает, насколько значительным является это изменение для многих педагогов, поэтому предоставляет всестороннюю поддержку в изучении языка и подготовке к экзаменам. „Мы стремимся обеспечить плавный переход на обучение на эстонском языке, предлагая широкий спектр возможностей для развития как языковых, так и профессиональных компетенций. Наша цель — помочь как можно большему числу педагогов успешно сдать экзамен и продолжить свою работу. Желаю коллегам удачи на экзамене!“
В общей сложности уведомления о необходимости повышения языковой компетенции получили 122 педагога. 88 педагогов, чей текущий уровень владения эстонским составляет B1, должны повысить его до B2 не позднее 1 августа 2025 года. Еще 34 учителя, которые будут преподавать на эстонском языке, должны достичь уровня C1 к 1 сентября 2025 года. Для 46 педагогов, чьи должности непосредственно связаны с переходом на эстонский язык обучения, будет сокращена рабочая нагрузка.
До начала нового учебного года педагоги смогут пройти языковой экзамен дважды. В первом квартале тестирования состоятся 15 марта (B2) и 16 марта (C1), во втором — 31 мая (B2) и 1 июня (C1). Дополнительные экзамены запланированы на сентябрь.
Таллинн оказывает поддержку педагогам в изучении языка через программы повышения квалификации и специализированные курсы. В настоящее время 115 учителей совершенствуют знания на уровнях B2–C1. В сотрудничестве с Институтом эстонского языка разработаны отдельные курсы для вспомогательного персонала образовательных учреждений, в которых участвуют около 300 человек. Программа языковой мобильности дает возможность педагогам школ и детских садов, а также их помощникам практиковать эстонский язык в рабочей среде.
Для привлечения новых педагогов Таллиннский департамент образования проведет в 2025 году масштабную кампанию по найму, включающую рекламные инициативы в социальных сетях, целевой поиск кандидатов и специализированные мероприятия в школах и детских садах. В этом процессе город активно сотрудничает с Кассой по безработице, Тартуским и Таллиннским университетами, профсоюзами, общественными организациями и крупнейшими эстонскими платформами по трудоустройству.
Дополнительным стимулом для привлечения специалистов станет запланированное на сентябрь повышение зарплат квалифицированных учителей на 100 евро, а также увеличение фонда дифференциации на 7 миллионов евро. Продолжится сотрудничество с НКО ASÕP – программой замещающих учителей, в рамках которой планируется привлечь не менее 30 новых педагогов.
Город также предоставляет школам и детским садам различные практические меры поддержки при найме специалистов, включая информационные материалы и обучающие программы, помогающие образовательным учреждениям привлекать новых сотрудников.