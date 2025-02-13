КАРТА | В Таллинне 122 учителя получили предупреждения о выполнении языковых требований, хуже всего ситуация в Ласнамяэ

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что переход на обучение на эстонском языке является важным этапом реформы, а владение языком – ее ключевым элементом. “Знание эстонского языка неотъемлемая часть профессиональных компетенций учителя, наша задача – обеспечить, чтобы в школах и детских садах работали квалифицированные специалисты, чьи языковые навыки соответствуют требованиям законодательства. Впереди второй учебный год перехода на эстонский язык обучения, и доля педагогов с уровнем C1 должна увеличиваться. Учителя с уровнем B1 больше не смогут продолжать работу в школах, им необходимо сдать экзамен на B2 до августа этого года“, – сказал Яшин. Он добавил, что город осознает, насколько значительным является это изменение для многих педагогов, поэтому предоставляет всестороннюю поддержку в изучении языка и подготовке к экзаменам. „Мы стремимся обеспечить плавный переход на обучение на эстонском языке, предлагая широкий спектр возможностей для развития как языковых, так и профессиональных компетенций. Наша цель — помочь как можно большему числу педагогов успешно сдать экзамен и продолжить свою работу. Желаю коллегам удачи на экзамене!“