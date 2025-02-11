Сборной Эстонии по футболу предстоит сыграть первый матч отборочного турнира ЧМ-2026 на нейтральном поле

Матч Израиль — Эстония состоится в Венгрии на стадионе „Надьердеи“ в городе Дебрецен в субботу, 22 марта, в 21:45, сообщает Эстонский футбольный союз.

Сборные встречались между собой трижды, и в каждом матче победу одержал Израиль. Это будет первый матч обеих команд в отборочном турнире чемпионата мира этого года.

Кроме Израиля, в одну группу с Эстонией входят Норвегия, Молдова, а также проигравший в паре Германия — Италия.

Первыми домашними матчами Эстонской мужской сборной станут игры в июне: 6 июня Эстония примет Израиль, а три дня спустя — Норвегию. Оба матча начнутся в 21:45. В это же время пройдет домашний матч 11 октября, когда Эстония встретится с одной из команд — Германией или Италией, на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Последний домашний матч отборочного турнира — встреча с Молдовой 14 октября — начнется в 19:00.

Группа I: команда, которая проиграет в паре Германия / Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Отборочные матчи сборной Эстонии по футболу на чемпионат мира 2025 года:

22 марта в 21.45: Израиль - Эстония, стадион „Надьердеи“ (город Дебрецен, Венгрия).

25 марта в 19.00: Молдова - Эстония, стадион „Зимбру“ (Кишинёв).

6 июня в 21.45: Эстония - Израиль, „А. Ле Кок Арена“

9 июня в 21.45: Эстония - Норвегия, „А. Ле Кок Арена“

5 сентября в 21.45: Германия/Италия - Эстония

11 октября в 21.45: Эстония - Германии/Италии, „А. Ле Кок Арена“

14 октября в 19.00: Эстония - Молдова, „А. Ле Кок Арена“

13 ноября в 19.00: Норвегия - Эстония

Европейская квалификация к ЧМ-2026 стартует в марте 2025 года и продлится до ноября. Победители 12 групп напрямую попадут в финальную часть турнира, а оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах в марте 2026 года. Окончательный список европейских сборных, которые попадут на ЧМ, будет известен к апрелю 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Этот турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд, вместо 32, как это было с 1998 по 2022 годы.

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