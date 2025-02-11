Сборной Эстонии по футболу предстоит сыграть первый матч отборочного турнира ЧМ-2026 на нейтральном поле
Мужская сборная Эстонии по футболу начнёт отборочный этап чемпионата мира в марте, когда в первом матче встретится с Израилем. Из-за ситуации с безопасностью Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести домашний матч Израиля в Венгрию.
Матч Израиль — Эстония состоится в Венгрии на стадионе „Надьердеи“ в городе Дебрецен в субботу, 22 марта, в 21:45, сообщает Эстонский футбольный союз.
Сборные встречались между собой трижды, и в каждом матче победу одержал Израиль. Это будет первый матч обеих команд в отборочном турнире чемпионата мира этого года.
Кроме Израиля, в одну группу с Эстонией входят Норвегия, Молдова, а также проигравший в паре Германия — Италия.
Первыми домашними матчами Эстонской мужской сборной станут игры в июне: 6 июня Эстония примет Израиль, а три дня спустя — Норвегию. Оба матча начнутся в 21:45. В это же время пройдет домашний матч 11 октября, когда Эстония встретится с одной из команд — Германией или Италией, на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Последний домашний матч отборочного турнира — встреча с Молдовой 14 октября — начнется в 19:00.
Группа I: команда, которая проиграет в паре Германия / Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
Отборочные матчи сборной Эстонии по футболу на чемпионат мира 2025 года:
22 марта в 21.45: Израиль - Эстония, стадион „Надьердеи“ (город Дебрецен, Венгрия).
25 марта в 19.00: Молдова - Эстония, стадион „Зимбру“ (Кишинёв).
6 июня в 21.45: Эстония - Израиль, „А. Ле Кок Арена“
9 июня в 21.45: Эстония - Норвегия, „А. Ле Кок Арена“
5 сентября в 21.45: Германия/Италия - Эстония
11 октября в 21.45: Эстония - Германии/Италии, „А. Ле Кок Арена“
14 октября в 19.00: Эстония - Молдова, „А. Ле Кок Арена“
13 ноября в 19.00: Норвегия - Эстония
Европейская квалификация к ЧМ-2026 стартует в марте 2025 года и продлится до ноября. Победители 12 групп напрямую попадут в финальную часть турнира, а оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах в марте 2026 года. Окончательный список европейских сборных, которые попадут на ЧМ, будет известен к апрелю 2026 года.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Этот турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд, вместо 32, как это было с 1998 по 2022 годы.
Сборная Эстонии U21 попала в группу C отборочного турнира чемпионата Европы-2027, где ее соперниками будут Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова и Люксембург. Отборочный этап стартует в марте 2025 года, а завершится в октябре 2026 года. Первый матч Эстония проведет 7 июня против Фарерских островов. Прямые путевки получат победители групп и лучшая сборная среди занявших вторые места, еще четыре команды попадут через плей-офф.