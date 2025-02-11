Как Трамп разрушает однополярный мир и почему это должно беспокоить страны Балтии
За три недели с момента инаугурации команда Дональда Трампа успела устроить настоящий погром в правительстве США. Прекращена работа целых министерств, парализована правоохранительная система, отправлены в отпуска и уволены тысячи чиновников. Казалось бы, все эти шаги касаются исключительно внутренней политики, до которой простым обывателям за океаном нет никакого дела. Однако, происходящее в Америке касается жителей балтийских стран напрямую, пишет Delfi.lv.
На прошлой неделе Трамп попытался ввести пошлины против Канады и Мексики, ввел их против Китая и пригрозил ввести против стран ЕС. В прошлую пятницу он пообещал ввести на этой неделе ответные тарифы против всех стран мира. Это значит, что США введут на импортную продукцию других стран такие же пошлины, которые действуют на американские товары в этих странах. Вчера он объявил, что введет в течении ближайших двух дней 25-процентные импортные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США.