Как Трамп разрушает однополярный мир и почему это должно беспокоить страны Балтии

На прошлой неделе Трамп попытался ввести пошлины против Канады и Мексики, ввел их против Китая и пригрозил ввести против стран ЕС. В прошлую пятницу он пообещал ввести на этой неделе ответные тарифы против всех стран мира. Это значит, что США введут на импортную продукцию других стран такие же пошлины, которые действуют на американские товары в этих странах. Вчера он объявил , что введет в течении ближайших двух дней 25-процентные импортные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США.