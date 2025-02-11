ВИДЕО | Правительство добилось своего: Рийгикогу проголосует по вотуму недоверия премьеру Михалу сегодня

Правительство приняло такое решение на внеочередном электронном заседании сегодня утром. Некоторые оппозиционные депутаты в кулуарах Рийгикогу заявили корреспонденту Delfi, что в этом шаге нет ничего удивительного. По их словам, зная, насколько велико большинство коалиции в парламенте, Михал хотел бы побыстрее решить эту проблему. Оппозиция готова обрушить на него шквал вопросов во время голосования по вотуму недоверия.

Само заседание началось в 10 часов утра. Чуть позже министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) поднялся на трибуну и выступил с ежегодной речью. По состоянию на 11:25 он отвечает на вопросы членов Рийгикогу. Официально эта сессия продлится до 14:00.

Однако в случае выражения вотума недоверия члену правительства заседание не прекращается. „Заседание продолжится до тех пор, пока не станут известны результаты голосования, независимо от сроков, установленных в рабочем графике Рийгикогу, и от того, началось ли обсуждение вотума недоверия в указанное в рабочем графике время или нет“, — заявила пресс-секретарь канцелярии Рийгикогу Карин Кангро.

Оппозиция настроена критично

Оппозиция в Рийгикогу сегодня вынесла на рассмотрение вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу, инициированный Центристской партией, чей стиль управления, по мнению партии, является коррумпированным или представляет собой злоупотребление доверием, сопутствующим этой должности.

Оппозиция утверждает, что Михал реализует энергетическую политику, которая наносит ущерб перспективам эстонской экономики и жизнедеятельности людей, а также служит интересам предпринимателей, работающих в этой сфере.

Оппозиция также считает, что правительство во главе с Михалом приняло ряд решений, которые ухудшают конкурентоспособность эстонских людей и предприятий.

Председатель EKRE Март Хельме добавил, что Кристен Михал солгал о своей роли в принятии решений о финансировании обанкротившейся Nordica.