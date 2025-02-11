Председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт передала прокурору материалы по делу Nordica

„За последние десять лет обанкротились два государственных авиаперевозчика, и сегодня у прокуратуры важная роль – определить круг лиц и предъявить им обвинения в нанесении ущерба налогоплательщикам“, - сказала Коваленко-Кылварт, которая в ходе выездного заседания передала прокуратуре изученные комиссией материалы, в том числе касающиеся обнаруженных в деле Nordica новых обстоятельств.

По словам Коваленко-Кылварт, то, каким образом у Nordica появился в июле 2023 года контракт с консалтинговой фирмой Knighthood Global стоимостью 190 000 евро в месяц, требует дополнительного расследования.

„Люди, связанные с этой фирмой, довели до банкротства итальянскую и мальтийскую авиакомпании и находятся под следствием в связи с мошенническим банкротством за границей, - отметила депутат от Центристской партии. - При заключении контракта с Knighthood Global не проводился тендер, и на сегодняшний день представители Министерства климата и Министерства финансов признали, что контакт с этой консалтинговой фирмой был установлен через одного из членов совета Nordica. Этим членом совета был Камиэль Эурлингс, который также является партнером данной фирмы. Камиэль Эурлингс – голландский политик, бывший депутат Европарламента, против которого бывшая спутница жизни выдвинула обвинения в физическом насилии, дело было урегулировано во внесудебном порядке. До сих пор нет ответа на вопрос, получил ли Эурлингс какой-либо бонус за то, что подыскал клиента для Knighthood Global в лице Nordica и эстонского правительства, а также почему конфликт интересов не был урегулирован должным образом“.

По словам Коваленко-Кылварт, примечательно, что представители Министерства климата и Кристен Михал были осведомлены о криминальном прошлом данной фирмы, однако сотрудничество с ней было продолжено.

„Это долго пытались скрыть, утверждали, что с февраля 2024 года никаких связей с этой консалтинговой фирмой не было. В апреле 2024 года правительство позволило выделить Nordica дополнительный кредит через Kredex в размере 1,5 млн евро. Через полгода авиакомпания уже была банкротом. Комиссия запросила дополнительные документы у Министерства климата, однако получила лишь пересказ уже известных обстоятельств. У прокуратуры в этом деле больше прав и возможностей, и я надеюсь, что они будут использованы“, - подчеркнула Коваленко-Кылварт.

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