В Эстонии быстрее всех растут цены на недвижимость. Сохранится ли эта тенденция в течение следующих 15 лет?

Согласно опубликованным в январе данным Евростата, с начала 2010 года по третий квартал 2024 года цены на жильё в Европе выросли в среднем на 54%, а в Эстонии за тот же период цены выросли на 230%. По этому показателю мы делим первое место с Венгрией. За Эстонией и Венгрией следуют Литва (+181%) и Латвия (+154%). В Эстонии также наблюдается самый высокий рост цен на аренду жилья – 216 %, за ней следуют Литва (+183%) и Ирландия (+109%).

„Основная причина роста цен на жильё заключается в том, что в 2008-2009 годах в Эстонии разразился масштабный экономический кризис и кризис в области недвижимости. Цены на недвижимость упали до очень низкого уровня. Однако с тех пор в нашем регионе наблюдается экономическая конвергенция, и мы также быстро приближаемся к европейскому уровню цен. За последние пятнадцать лет экономика стран Балтии и Северной Европы в целом развивалась хорошо, но это также привело к росту уровня жизни, что, в свою очередь, привело к росту зарплат и цен. В Эстонии цены росли быстро, в последние годы даже слишком быстро. Когда растут издержки производства и зарплаты, это отражается и на рынке недвижимости“, – говорит Ребане.