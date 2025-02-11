IKEA начинает искать сотрудников для магазина нового формата. Где он откроется?

„IKEA откроет первый маленький магазин в Пярну уже этим летом, и мы находимся в процессе формирования команды. Для начала мы ищем старших смены в отделе логистики, обслуживании клиентов и продаже, а также специалистов планирования мебели и дизайна интерьера. После мы начнём других сотрудников вначале весны. Наша цель сформировать команду и поделиться знаниями и опытом для успешного старта IKEA“, – говорит Аннели Бах, руководитель отдела по персоналу и культуре IKEA.

Компания IKEA уже создала более 450 рабочих мест в Эстонии и предлагает конкурентно способную зарплату, преимущества и возможностей карьерного роста. „Наша цель – „создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей“, и начинается она с наших сотрудников“, – говорит А. Бах. Опираясь на более чем 80-летнюю культуру равенства и единства, IKEA инвестирует в благополучие сотрудников, предлагая как финансовые, так и нефинансовые льготы, возможности для личностного и профессионального развития, корпоративную культуру, основанную на шведских традициях, а также перспективы роста в странах Балтии и получения глобального опыта.

Маленький магазин IKEA: покупайте, планируйте и заказывайте ближе к дому в Пярну

IKEA Пярну станет третьим торговым представительством в Эстонии и девятой в странах Балтии. Небольшой магазин площадью около 1500 м² будет расположен в уже существующем здании с другими арендаторами. Большая часть пространства будет отведена под торговые зоны, включая зал экспозиции с вдохновляющими решениями для дома, где посетители смогут увидеть реалистичные комнаты, пощупать и попробовать товары в действии.

В магазине также будет торговый зал с более чем 500 товарами, доступными для приобретения на месте, включая домашний текстиль, посуду, решения для хранения, предметы интерьера и многое другое. В зоне на открытом воздухе будет представлен сезонный ассортимент, в том числе решения для обустройства балкон и террас.