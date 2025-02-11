В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область в качестве козыря для потенциального обмена территориями на будущих переговорах. Первая оккупация территории РФ со времён Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, ведь его внутренний имидж базируется на том, что он сильный лидер, защищающий интересы нации. В общем, эффективность российских военных операций оказалась ниже, чем ожидалось. Система не была особенно подготовлена ​​ни к потере территории, ни к тому, что всё затянется.

Первая оккупация территории РФ со времён Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, ведь его внутренний имидж базируется на том, что он сильный лидер, защищающий интересы нации.

Сначала под контролем Украины было более 1000 кв.км территории и более 100 населенных пунктов этого российского региона. Однако сейчас Россия вернула себе часть территорий. Несостоятельность Путина изгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны.

Действия сил обороны заставили ВС РФ перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя собственные позиции на других направлениях фронта. Москва была вынуждена привлечь на свою сторону 12 000 военных из Северной Кореи, среди которых 500 офицеров и 3 генерала, количество потерь среди них - 4 000 бойцов. Из трёх условных бригад КНДР фактически одна уничтожена, две потеряли боеспособность. В Курской области россияне потеряли 690 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, 12 единиц РСЗО, 12 средств ПВО, 1 самолет, 3 вертолёта, 940 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 180 единиц автомобильной техники, 35 единиц специальной техники. Украинские военные взяли в плен около тысячи российских солдат. Это позволило вернуть домой сотни украинских воинов, находившихся в российских тюрьмах.

Курская наступательная операция началась 6 августа 2024 года. С начала операции общие потери российской армии составляют около 40 000 человек, из них более 16 000 убитыми. Боевые действия были перенесены на территорию РФ впервые за 11 лет российско-украинской войны. Бойцы ВСУ удерживают сотни квадратных километров буферной зоны.

В то же время американское издание Bloomberg отмечает, что хотя боевые действия охватывают лишь небольшую территорию Курской области, однако украинское наступление в регионе с населением около миллиона человек стало шокирующим для россиян, которые на третий год войны испытали последствия вторжения, инициированное Путиным. Российские чиновники оценили, что около 150 000 человек на Курщине покинули свои дома из-за боевых действий. Растет недовольство населения неспособностью государства защитить своих граждан. В частности, сотни людей вышли на митинги в Курске, чтобы пожаловаться, что чиновники делают мало для того, чтобы разместить переселенцев или помочь им найти пропавших без вести родственников.

На днях украинские десантники захватили в плен ещё несколько десятков военнослужащих российской армии. Пленникам своевременно оказали медицинскую помощь. Они бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Это та самая 155-я бригада, солдаты которой отличаются особо жестоким обращением с украинскими военнопленными. Российские пленные рассказывают, что они знают о случаях особо жестокого обращения с украинскими военнопленными. Они подтвердили репутацию бригады, что её бойцы не берут в плен украинских военных, устраивая жестокую расправу, в том числе отрезая разные части тела и обезглавливая. Это вопиющее нарушение положений Женевских конвенций об обычаях ведения войны, сторонами которых являются Россия и Украина.

Россия убивает собственных мирных граждан