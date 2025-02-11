Полгода Курской операции ВСУ: как Украина разрушает миф о неприкосновенности России
6 февраля исполнилось полгода с начала исторической операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. Эта уникальная операция сорвала планы российского агрессора по повторному наступлению на Харьков и открытию нового фронта в направлении Сум, пишет Delfi.lt.
Дефицит живой силы заставил Путина импортировать „пушечное мясо“ из КНДР, но и это не помогло Кремлю добиться успеха.
Курская наступательная операция началась 6 августа 2024 года. С начала операции общие потери российской армии составляют около 40 000 человек, из них более 16 000 убитыми. Боевые действия были перенесены на территорию РФ впервые за 11 лет российско-украинской войны. Бойцы ВСУ удерживают сотни квадратных километров буферной зоны.
Действия сил обороны заставили ВС РФ перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя собственные позиции на других направлениях фронта. Москва была вынуждена привлечь на свою сторону 12 000 военных из Северной Кореи, среди которых 500 офицеров и 3 генерала, количество потерь среди них - 4 000 бойцов. Из трёх условных бригад КНДР фактически одна уничтожена, две потеряли боеспособность. В Курской области россияне потеряли 690 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, 12 единиц РСЗО, 12 средств ПВО, 1 самолет, 3 вертолёта, 940 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 180 единиц автомобильной техники, 35 единиц специальной техники. Украинские военные взяли в плен около тысячи российских солдат. Это позволило вернуть домой сотни украинских воинов, находившихся в российских тюрьмах.
Сначала под контролем Украины было более 1000 кв.км территории и более 100 населенных пунктов этого российского региона. Однако сейчас Россия вернула себе часть территорий. Несостоятельность Путина изгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны.
Оккупация Курской области показала, что Путин не сильный лидер
Первая оккупация территории РФ со времён Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, ведь его внутренний имидж базируется на том, что он сильный лидер, защищающий интересы нации.
В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область в качестве козыря для потенциального обмена территориями на будущих переговорах. Первая оккупация территории РФ со времён Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, ведь его внутренний имидж базируется на том, что он сильный лидер, защищающий интересы нации. В общем, эффективность российских военных операций оказалась ниже, чем ожидалось. Система не была особенно подготовлена ни к потере территории, ни к тому, что всё затянется.
В то же время американское издание Bloomberg отмечает, что хотя боевые действия охватывают лишь небольшую территорию Курской области, однако украинское наступление в регионе с населением около миллиона человек стало шокирующим для россиян, которые на третий год войны испытали последствия вторжения, инициированное Путиным. Российские чиновники оценили, что около 150 000 человек на Курщине покинули свои дома из-за боевых действий. Растет недовольство населения неспособностью государства защитить своих граждан. В частности, сотни людей вышли на митинги в Курске, чтобы пожаловаться, что чиновники делают мало для того, чтобы разместить переселенцев или помочь им найти пропавших без вести родственников.
На днях украинские десантники захватили в плен ещё несколько десятков военнослужащих российской армии. Пленникам своевременно оказали медицинскую помощь. Они бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Это та самая 155-я бригада, солдаты которой отличаются особо жестоким обращением с украинскими военнопленными. Российские пленные рассказывают, что они знают о случаях особо жестокого обращения с украинскими военнопленными. Они подтвердили репутацию бригады, что её бойцы не берут в плен украинских военных, устраивая жестокую расправу, в том числе отрезая разные части тела и обезглавливая. Это вопиющее нарушение положений Женевских конвенций об обычаях ведения войны, сторонами которых являются Россия и Украина.
Россия убивает собственных мирных граждан
1 февраля войска России нанесли удар по зданию школы-интерната в российском городе Судже, контролируемом украинской армией, где находились местные мирные жители. В здании интерната находились 86 человек: женщины, дети и пожилые люди, которые готовились к эвакуации, а также 4 сотрудника Национальной полиции Украины. Российская авиация нанесла по зданию удар управляемой авиабомбой, хотя российской стороне было известно, что там размещены гражданские лица. Это очередное военное преступление РФ, которое она совершила теперь уже против собственных граждан.
Из-под завалов здания интерната спасены 84 человека, пострадавшим оказывается помощь, а некоторых эвакуируют в больницы на территории Украины.
К началу третьего месяца зимы украинцы не только не покинули Курскую область, но и начали новое контрнаступление. Бронетехника высадила десант в поселках Черкасская Конопелька и Фанасеевка. Общая глубина прорыва составляла около пяти километров. За прорыв ВСУ под Суджей снят с должности комбриг российской 11-й бригады десантников. С начала года российские войска смогли освободить только 54 кв. км территории Курской области, но это чуть более 10% территории, занятой ВСУ. Ещё осенью российские пропагандисты обещали полностью освободить Курскую область к Новому году, но это никак не удаётся.
Успехи ВСУ в Курщине разрушили миф о „красных линиях“ Кремля, продемонстрировали слабость России и решительность Украины на поле боя.
Несмотря на то, что Курская операция не остановила наступление России на востоке Украины, Кремль отправил тысячи военных, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из региона. Путину приходится расставлять приоритеты, поскольку его силы истощены, и он, похоже, больше сосредоточен на достижениях в Украине, чем на отвоевании территории в Курской области.
В целом, Курская наступательная операция остаётся примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые наносят значительные потери превосходящему противнику и перехватывают инициативу на поле боя. Сегодня операция на Курщине связывает на этом направлении 60-тысячную группировку войск РФ, которая несёт тяжёлые потери. Успехи ВСУ в Курщине разрушили миф о „красных линиях“ Кремля, продемонстрировали слабость России и решительность Украины на поле боя. Курская операция может сыграть значительную роль на предстоящих переговорах по завершению войны и достижению справедливого мира.