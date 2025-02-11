Тренер Петрыкиной: после победы Нина попросила дать ей подзатыльник, если начнется звездная болезнь

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина сотворила историю – она стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, да еще и на родном льду. Эмоции до сих пор не утихают, а ее тренер Светлана Варнавская признается, что осознание этого триумфа приходит постепенно.

„Пока не верится – Нина чемпионка Европы, а я ее тренер. Но если задуматься, то так и есть. И когда вспоминаешь весь путь, который мы проделали за 16 лет совместной работы, начинаешь понимать, насколько это великое достижение“, – сказала Варнавская.