11.02.2025, 13:32
Тренер Петрыкиной: после победы Нина попросила дать ей подзатыльник, если начнется звездная болезнь
ФОТО: | Delfi Meedia
Совсем недавно фигуристка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы и установила рекорд Эстонии с результатом 208,18 балла. Её тренер Светлана Варнавская, работающая с ней уже 16 лет, рассказали о борьбе со звездной болезнью, подготовке к Олимпиаде и непростом пути Нины к успеху.
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина сотворила историю – она стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, да еще и на родном льду. Эмоции до сих пор не утихают, а ее тренер Светлана Варнавская признается, что осознание этого триумфа приходит постепенно.
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