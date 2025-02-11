„Налог с оборота на хлеб и на роскошный автомобиль не должен быть одинаковым“. Rimi Eesti призывает государство снизить налог с оборота на основные продукты питания

Быстрая инфляция последних лет сделала повседневные расходы достаточно обременительными для значительной части населения Эстонии. Продукты питания составляют всё большую долю расходов домохозяйств, что означает, что изменения налоговой политики напрямую влияют на содержимое их обеденного стола. Этим летом налог с оборота вырастет до 24%, что ещё больше увеличит давление на потребителей. В то же время ряд европейских стран уже приняли решения о снижении налоговых ставок на основные продукты питания: например, во Франции, Германии, Польше и Португалии налоговая ставка на основные продукты питания составляет менее 10%, в Швеции — 12%, а в Финляндии — 14%.

По словам руководителя Rimi Eesti Кристель Метс, рост цен на продукты питания в наибольшей степени затрагивает семьи с низким и средним доходом, чьи повседневные покупки становятся всё более скромными. „Мы явно видим, как изменилось поведение покупателей. Потребители всё чаще выбирают товары по акциям, и на долю товаров со скидкой сегодня приходится фактически половина продаж в магазинах Rimi. Чувствительность к ценам достигла рекордного уровня, и люди готовы менять свои привычки, чтобы держать расходы под контролем“, — поясняет Метс.

Снижение налога с оборота на основные продукты питания позволит торговцам предлагать более доступные цены, не оказывая негативного влияния на их экономическую деятельность. По оценке Rimi, такие товары, как молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, а также другие товары, входящие в повседневную потребительскую корзину, должны облагаться налогом с оборота не более чем в 10%.