„Налог с оборота на хлеб и на роскошный автомобиль не должен быть одинаковым“. Rimi Eesti призывает государство снизить налог с оборота на основные продукты питания
В Эстонии расходы на продукты питания составляют в среднем четверть потребительских расходов домохозяйств. В то же время Эстония остаётся одной из четырёх стран Европейского союза, где отсутствуют налоговые льготы на продукты питания в целом или, по крайней мере, на основные продукты. Rimi призывает государство снизить налог с оборота на основные продукты питания как минимум до уровня 10%, чтобы помочь облегчить финансовую нагрузку на домохозяйства, обеспечить доступность качественной и здоровой пищи для всех жителей, а также поддержать эстонских производителей.
Быстрая инфляция последних лет сделала повседневные расходы достаточно обременительными для значительной части населения Эстонии. Продукты питания составляют всё большую долю расходов домохозяйств, что означает, что изменения налоговой политики напрямую влияют на содержимое их обеденного стола. Этим летом налог с оборота вырастет до 24%, что ещё больше увеличит давление на потребителей. В то же время ряд европейских стран уже приняли решения о снижении налоговых ставок на основные продукты питания: например, во Франции, Германии, Польше и Португалии налоговая ставка на основные продукты питания составляет менее 10%, в Швеции — 12%, а в Финляндии — 14%.
По словам руководителя Rimi Eesti Кристель Метс, рост цен на продукты питания в наибольшей степени затрагивает семьи с низким и средним доходом, чьи повседневные покупки становятся всё более скромными. „Мы явно видим, как изменилось поведение покупателей. Потребители всё чаще выбирают товары по акциям, и на долю товаров со скидкой сегодня приходится фактически половина продаж в магазинах Rimi. Чувствительность к ценам достигла рекордного уровня, и люди готовы менять свои привычки, чтобы держать расходы под контролем“, — поясняет Метс.
Снижение налога с оборота на основные продукты питания позволит торговцам предлагать более доступные цены, не оказывая негативного влияния на их экономическую деятельность. По оценке Rimi, такие товары, как молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, а также другие товары, входящие в повседневную потребительскую корзину, должны облагаться налогом с оборота не более чем в 10%.
Кристель Метс подчёркивает, что доступность здоровой пищи не должна зависеть от экономических возможностей. „Налог с оборота на хлеб и на роскошный автомобиль не должен быть одинаковым. Если государство Эстонии снизит налог с оборота на основные продукты питания, это немедленно отразится на снижении цен для потребителей. Rimi возьмёт на себя свою часть ответственности и гарантирует, что сниженная налоговая ставка приведёт к более низким ценам на наших полках“, — подтвердила Метс. По мнению Rimi, этот шаг также поддержит эстонских производителей продуктов питания, поскольку большинство основных продуктов поступает к нам именно от местных поставщиков.
В последние годы Эстония стала одной из стран Европы с самым быстрым ростом цен на продукты питания. В 2022 году цены на продукты выросли на 19,4%, в 2023 году — на 15,2%, а в 2024 году — на 3,2%. Повышение налоговой ставки до 24% означает, что рост цен на продукты продолжится, затрагивая в первую очередь тех, чей бюджет уже и так находится под сильным давлением. Поскольку большинство европейских стран нашли способы применить сниженные ставки налога с оборота, пришло время и Эстонии принять решение, которое поддержит людей и обеспечит им доступ к доступным и качественным продуктам питания.