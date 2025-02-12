Центрист Кылварт: у нас нет бюджета на выборы

„Нам не надо себя особо пиарить. Проведем кампанию на столько, на сколько возможно. Напомню, кампания на выборы в Европарламент стоила 50 тысяч евро. И мы получили один мандат, когда другие потратили больше и не получили ничего. По сравнению с расходами других партий, мы справимся“, - сказал Михаил Кылварт.

Партии в ближайшее время нужно выплатить штраф в миллион евро. Примерная стоимость предвыборной кампании тоже миллион евро. То есть центристам, по сути, уже сейчас нужно два миллиона евро, которых у партии нет. „У нас сейчас нет бюджета на выборы, - продолжил Кылварт. - Мы не знаем, какие у нас будут возможности. Может, его не будет, будет ноль евро на предвыборную кампанию. Но мы все равно будем выходить на улицу, общаться с людьми, рассказывать о том, что творится в городе“.

Партия объявила своим сторонникам о сборе средств, необходимых для функционирования политической силы. Сколько денег пришло с пятницы по понедельник, Кылварт точно сказать не смог. „ Этот процесс не останавливается. Присылают по пять, десять евро. Перед тем, как я сюда приехал, пришла пара, принесла деньги и вступила в партию“, - уточнил центрист.

В 2021 году на местных выборах в Таллинне Центристская партия получила 38 мандатов, чего не хватило для единоличной власти. Учитывая финансовые и кадровые проблемы, добиться подобного результата будет невероятно сложно. Однако лидер партии верит, что это возможно, иначе они просто не смогут прийти к власти в Таллинне.

„Мы ни с кем не рассматриваем коалицию. Все партии дали понять, что их желание - повторить сценарий прошлого года и объединиться против центристов. Наша задача выиграть выборы так, чтобы невозможно было от нас избавиться“, - подчеркнул политик.

По его словам, ориентироваться на партнерство сейчас практически невозможно. Готова ли партия к тому, что никто не сядет с ними за стол переговоров? „Мы живем в этой ситуации 20 лет. Либо сами выиграем, либо проиграем“, - добавил он.