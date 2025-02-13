Кылварт ответил Осиновскому: соцдемы сами попросились в коалицию, когда о Porto Franco уже было известно(28)
Госсуд признал Центристскую партию виновной в коррупции по делу о Porto Franco. Мэр Таллинна Евгений Осиновский считает, что лидер партии Михаил Кылварт тоже причастен к этому делу.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) считает, что в центре судебного дела о Porto Franco находится именно экс-мэр столицы Михаил Кылварт (Центристская партия). „Если тогдашний мэр Михаил Кылварт пытается утверждать, что в преступлениях без его ведома участвовал только Михаил Корб, то он просто пускает пыль в глаза общественности. На самом деле, в центре этого судебного дела был как раз тогдашний мэр Таллинна, который обслуживал спонсора своей партии, а не действовал в интересах жителей Таллинна“, - добавил он.
Михаил Кылварт в интервью RusDelfi не согласился с обвинениями. „У Осиновского есть особенность регулярно врать общественности. В 2021 году осенью после выборов он не пришел бы с просьбой взять его в коалицию, если бы так заботился о своей репутации. В январе 2021 года разразился скандал Porto Franco. После этого все детали этого дела стали достоянием общественности. Принципиально все было известно. И это не помешало Осиновскому прийти и попроситься в коалицию (в 2021 году в Таллинне центристы и соцдемы сформировали коалицию - прим. ред.). То, что он сейчас говорит, является несколько беспомощным... Если он таким образом пытается обосновать, что соцдемы предали нас в коалиции и причиной этом стал скандал с Porto Franco, хочу напомнить, что они пришли к нам, когда эта история уже случилась. И переговоры по свержению центристов они начали еще до того, как было принято решение на уровне Окружного суда (соцдемы вышли из коалиции 25-го марта 2024 года, решение Окружного суда было озвучено 18 марта 2024 года - прим. ред.)“
„Из уст Осиновского звучит достаточно много лжи. Потихоньку мы начали к этому привыкать, - продолжил Кылварт и привел несколько примеров. - Он заявляет в горсобрании, что это не его решение приобрести здание Avatud Kool. Чиновники нам говорят, что это было по личной инициативе мэра Осиновского. Я это знаю. Когда мы еще были в коалиции, он уже тогда пришел к нам с этой идеей. Это слышали и другие коллеги.
Второе. Трамвай по улице Пухангу. Осиновский говорит, что это было решение центристов. Хотя еще за месяц до того, как нас выбросили из коалиции, было обсуждение траектории и договорились, что окончательного решения нет.
Последняя новость. Осиновский заявил, что муниципальная полиция потеряет образ Сависаара и будет заниматься решением кризисов. Муниципальной полиции обязанности по решению кризисов передала центристская мэрия в 2022 году. За это время было пройдено несколько кризисов, прием украинских беженцев, закупка товаров“, - парировал центрист.
По его словам, как бы ни сложились выборы, центристы с социал-демократами под руководством Осиновского за стол переговоров не сядут.
В 2021 году, напоминает Кылварт, у них были свои мысли по формированию коалиции, но с подачи Юри Ратаса пришел Евгений Осиновский и попросился в коалицию. „Я даже помню, как это происходило. Он говорил, что они особых требований предъявлять не будут. Им сейчас остаться бы на плаву, у них рейтинг колеблется на уровне 5%. И это все было после скандала Porto Franco“, - отметил председатель центристов.