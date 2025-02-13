Кылварт ответил Осиновскому: соцдемы сами попросились в коалицию, когда о Porto Franco уже было известно

Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) считает, что в центре судебного дела о Porto Franco находится именно экс-мэр столицы Михаил Кылварт (Центристская партия). „Если тогдашний мэр Михаил Кылварт пытается утверждать, что в преступлениях без его ведома участвовал только Михаил Корб, то он просто пускает пыль в глаза общественности. На самом деле, в центре этого судебного дела был как раз тогдашний мэр Таллинна, который обслуживал спонсора своей партии, а не действовал в интересах жителей Таллинна“, - добавил он.

Михаил Кылварт в интервью RusDelfi не согласился с обвинениями. „У Осиновского есть особенность регулярно врать общественности. В 2021 году осенью после выборов он не пришел бы с просьбой взять его в коалицию, если бы так заботился о своей репутации. В январе 2021 года разразился скандал Porto Franco. После этого все детали этого дела стали достоянием общественности. Принципиально все было известно. И это не помешало Осиновскому прийти и попроситься в коалицию (в 2021 году в Таллинне центристы и соцдемы сформировали коалицию - прим. ред.). То, что он сейчас говорит, является несколько беспомощным... Если он таким образом пытается обосновать, что соцдемы предали нас в коалиции и причиной этом стал скандал с Porto Franco, хочу напомнить, что они пришли к нам, когда эта история уже случилась. И переговоры по свержению центристов они начали еще до того, как было принято решение на уровне Окружного суда (соцдемы вышли из коалиции 25-го марта 2024 года, решение Окружного суда было озвучено 18 марта 2024 года - прим. ред.)“

Контекст Февраль 2020 — Полиция безопасности тайно подслушивает разговор бизнесмена Хиллара Тедера и генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба. Также отслеживается общение Тедера с Керсти Крахт (EKRE), советником министра финансов Мартина Хельме. Январь 2021 — Хиллар Тедер и Керсти Крахт арестованы по подозрению в коррупции. Правительство премьер-министра Юри Ратаса уходит в отставку. 2022 — Государственная прокуратура делит уголовное дело. В связи с сервитутом ответ перед судом держат Тедер, Корб и Центристская партия. В рамках второго судебного процесса обсуждаются сделки Тедера и Крахт. 2023 — Харьюский уездный суд оправдывает Центристскую партию, Корба и Тедера. 2024 — Таллиннский окружной суд признает подсудимых виновными. 2025 — Государственный суд признает Центристскую партию, Корба и Тедера виновными. Приговор по отдельному делу Тедера и Крахт в Харьюском уездном суде будет вынесен в марте.

„Из уст Осиновского звучит достаточно много лжи. Потихоньку мы начали к этому привыкать, - продолжил Кылварт и привел несколько примеров. - Он заявляет в горсобрании, что это не его решение приобрести здание Avatud Kool. Чиновники нам говорят, что это было по личной инициативе мэра Осиновского. Я это знаю. Когда мы еще были в коалиции, он уже тогда пришел к нам с этой идеей. Это слышали и другие коллеги.