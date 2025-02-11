Экономика
11.02.2025, 11:14

Telia признала ошибку и отказалась от перевода клиентов на более дорогие пакеты

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Все клиенты, которых коснулись изменения и новое предложение, в течение следующей недели получат от Telia персональное уведомление
Все клиенты, которых коснулись изменения и новое предложение, в течение следующей недели получат от Telia персональное уведомление
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Telia отказывается от популярной автоматической смены пакетов домашнего интернета и вместо этого предоставляет клиентам, получившим предложение, возможность самостоятельно решить, хотят ли они менять пакеты или нет, пишет Delfi Ärileht.

„Мы признаем, что ошиблись в своем первоначальном подходе и приносим извинения за возникшую ситуацию“. Мы внимательно выслушали наших клиентов и решили отменить первоначальный план и не активировать пробные скорости самостоятельно. „Все клиенты могут продолжать пользоваться своим домашним интернетом на текущих условиях“, — сказал представитель руководства Telia Eesti Андре Виссе.

Чтобы смягчить возникшее недовольство, Telia предлагает своим клиентам, пользующимся оптоволоконной сетью, возможность в течение шести месяцев использовать интернет-соединение, скорость которого как минимум в два раза выше, без дополнительной платы. Это означает, например, что клиенты с подключением на скорости 20 Мбит/с могут использовать скорость 50 Мбит/с по существующей цене, подписавшись на это предложение, а клиенты с подключением на скорости 100 Мбит/с могут использовать подключение на скорости 200 Мбит/с.

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