Telia признала ошибку и отказалась от перевода клиентов на более дорогие пакеты

„Мы признаем, что ошиблись в своем первоначальном подходе и приносим извинения за возникшую ситуацию“. Мы внимательно выслушали наших клиентов и решили отменить первоначальный план и не активировать пробные скорости самостоятельно. „Все клиенты могут продолжать пользоваться своим домашним интернетом на текущих условиях“, — сказал представитель руководства Telia Eesti Андре Виссе.

Чтобы смягчить возникшее недовольство, Telia предлагает своим клиентам, пользующимся оптоволоконной сетью, возможность в течение шести месяцев использовать интернет-соединение, скорость которого как минимум в два раза выше, без дополнительной платы. Это означает, например, что клиенты с подключением на скорости 20 Мбит/с могут использовать скорость 50 Мбит/с по существующей цене, подписавшись на это предложение, а клиенты с подключением на скорости 100 Мбит/с могут использовать подключение на скорости 200 Мбит/с.