11.02.2025, 11:14
Telia признала ошибку и отказалась от перевода клиентов на более дорогие пакеты(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Telia отказывается от популярной автоматической смены пакетов домашнего интернета и вместо этого предоставляет клиентам, получившим предложение, возможность самостоятельно решить, хотят ли они менять пакеты или нет, пишет Delfi Ärileht.
„Мы признаем, что ошиблись в своем первоначальном подходе и приносим извинения за возникшую ситуацию“. Мы внимательно выслушали наших клиентов и решили отменить первоначальный план и не активировать пробные скорости самостоятельно. „Все клиенты могут продолжать пользоваться своим домашним интернетом на текущих условиях“, — сказал представитель руководства Telia Eesti Андре Виссе.
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