Эстония разделила позицию с Уругваем в опубликованном Индексе восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции оценивает уровень коррупции в государственном секторе и сфере принятия политических решений с точки зрения внешних экспертов и бизнес-сообщества. Результаты представлены по шкале от 0 до 100, где 0 обозначает высокий (очень коррумпированный), а 100 — низкий уровень коррупции.

Исследование показало, что коррупция является опасной проблемой во всех частях мира, но во многих странах происходят изменения к лучшему. Хотя 32 страны значительно снизили уровень коррупции с 2012 года, предстоит еще проделать огромный объем работы — 148 стран остались на прежнем уровне или ухудшились за тот же период. Глобальный средний показатель в 43 также оставался неизменным в течение многих лет, в то время как более двух третей стран имеют показатель ниже 50. Миллиарды людей живут в странах, где коррупция разрушает жизни и подрывает права человека.

Наибольший рейтинг у стран Западной Европы и Европейского союза, однако общий показатель снижается второй год подряд: многие лидеры служат интересам бизнеса, а не общему благу, а законы зачастую плохо соблюдаются.

Средний показатель индекса восприятия коррупции (ИВК) по странам Западной Европы и Европейского союза (ЕС) снизился второй год подряд до 64 из 100. Показатели крупнейших экономик, таких как Германия (ИВК: 75) и Франция (67), снижаются, и даже традиционно сильные страны Северной Европы, такие как Норвегия (81) и Швеция (80), зафиксировали самые низкие показатели за всю историю.

Другие, такие как Словакия (49), Мальта (46) и Венгрия (41), упали, поскольку верховенство закона рушится. Из 31 оцененной страны только шесть улучшили свои показатели, а 19 ухудшили.