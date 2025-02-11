Эстония разделила позицию с Уругваем в опубликованном Индексе восприятия коррупции
В опубликованном организацией Transparency International Индексе восприятия коррупции за 2024 год Эстония на тринадцатой строчке. На этом же месте — Уругвай. За последнее десятилетие рейтинг Эстонии улучшился на 6 баллов. Самой некоррумпированной страной признана Дания, на втором месте наш сосед Финляндия. Латвия занимает 38 строчку рейтинга, Россия — 154.
Индекс восприятия коррупции оценивает уровень коррупции в государственном секторе и сфере принятия политических решений с точки зрения внешних экспертов и бизнес-сообщества. Результаты представлены по шкале от 0 до 100, где 0 обозначает высокий (очень коррумпированный), а 100 — низкий уровень коррупции.
Исследование показало, что коррупция является опасной проблемой во всех частях мира, но во многих странах происходят изменения к лучшему. Хотя 32 страны значительно снизили уровень коррупции с 2012 года, предстоит еще проделать огромный объем работы — 148 стран остались на прежнем уровне или ухудшились за тот же период. Глобальный средний показатель в 43 также оставался неизменным в течение многих лет, в то время как более двух третей стран имеют показатель ниже 50. Миллиарды людей живут в странах, где коррупция разрушает жизни и подрывает права человека.
Наибольший рейтинг у стран Западной Европы и Европейского союза, однако общий показатель снижается второй год подряд: многие лидеры служат интересам бизнеса, а не общему благу, а законы зачастую плохо соблюдаются.
Средний показатель индекса восприятия коррупции (ИВК) по странам Западной Европы и Европейского союза (ЕС) снизился второй год подряд до 64 из 100. Показатели крупнейших экономик, таких как Германия (ИВК: 75) и Франция (67), снижаются, и даже традиционно сильные страны Северной Европы, такие как Норвегия (81) и Швеция (80), зафиксировали самые низкие показатели за всю историю.
Другие, такие как Словакия (49), Мальта (46) и Венгрия (41), упали, поскольку верховенство закона рушится. Из 31 оцененной страны только шесть улучшили свои показатели, а 19 ухудшили.
Слабая прозрачность и подотчетность в государственных закупках, в том числе в тех, которые связаны с фондами ЕС, остаются серьезной проблемой, открывая двери для взяточничества и подрывая доверие граждан к предоставлению государственных услуг. По данным Европейской счетной палаты, конкуренция за государственные контракты ухудшилась . В ответ на это запланированные Комиссией изменения Директивы ЕС о государственных закупках 2014 года являются возможностью устранить пробелы в прозрачности.
Системная коррупция в государственных закупках сохраняется в нескольких странах ЕС. На Мальте (46) бывший премьер-министр, а также бывшие министры и должностные лица в настоящее время сталкиваются с уголовными обвинениями, связанными с коррупцией в связи с передачей трех государственных больниц частной компании в рамках сделки, оцениваемой в €4 млрд . Глава кабинета премьер-министра Венгрии (41) Антал Роган недавно был подвергнут санкциям со стороны правительства США за распределение государственных контрактов среди приближенных, лояльных ему и политической партии „Фидес“.
В Хорватии (47) министр здравоохранения был уволен из-за подозрений в получении взяток в обмен на одобрение закупки роботизированного медицинского оборудования у определенной компании по завышенным ценам для нескольких государственных больниц. В то время как в Чешской Республике (56) неконтролируемая власть председателя Антимонопольного управления и недостаточная прозрачность подвергают государственные закупки неправомерному влиянию . Европейская прокуратура провела расследование в отношении закупающего органа по факту фальсификации тендеров на поставку медицинского оборудования. Поразительно, но привилегированные участники торгов даже имели доступ к системе управления закупками для сравнения предложений.
С другой стороны, Эстония (76) стала пионером в одном решении: ее централизованный регистр электронных закупок расширил доступ общественности к уведомлениям о закупках, позволив гражданскому обществу и широкой общественности тщательно проверять сделки.